Зімбабве: лев загриз 10-річну дівчинку
- 19 липня 2017
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Повідомляється, що 10-річну дівчинку у сільській частині південно-східного Зімбабве загриз лев.
Тітка дівчинки сказала, що бачила, як лев затягнув дитину до кущів.
Пізніше тіло дівчинки знайшли за 300 метрів від її дому, повідомили у місцевій поліції.
Інцидент стався у суботу.
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Конфлікти між людьми та тваринами є поширеними у цій частині Зімбабве.
Минулого місяця стало відомо, що бродячі леви винищили свійських тварин біля населеного пункту Мвенезі.