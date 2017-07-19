Зімбабве: лев загриз 10-річну дівчинку

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Повідомляється, що 10-річну дівчинку у сільській частині південно-східного Зімбабве загриз лев.

Тітка дівчинки сказала, що бачила, як лев затягнув дитину до кущів.

Пізніше тіло дівчинки знайшли за 300 метрів від її дому, повідомили у місцевій поліції.

Інцидент стався у суботу.

Конфлікти між людьми та тваринами є поширеними у цій частині Зімбабве.

Минулого місяця стало відомо, що бродячі леви винищили свійських тварин біля населеного пункту Мвенезі.