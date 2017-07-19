Уругвайські аптеки продаватимуть марихуану

Копирайт изображения Reuters

Уругвай став першою країною світу, яка законно почала продавати марихуану для терапевтичного використання.

Шістнадцять аптек почали продавати марихуану в середу.

Майже п'ять тисяч людей записалися до національного реєстру, аби законно купувати марихуану. Вони зможуть купувати до 10 грамів на тиждень і не більше 40 на місяць.

Це рішення ухвалили через чотири роки після ухвалення закону, який легалізував торгівлю каннабісом.

Прихильники закону стверджують, що це допоможе зупинити нелегальну торгівлю марихуаною і позбавить наркодилерів можливості вести бізнес.

Клієнти зможуть вибрати із двох сортів марихуани: Alpha 1 та Beta 1.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усе почалося у 2013 році з закону, який дозволив торгівлю марихуаною, але реалізація закону на практиці тривала доволі повільно.

Сорти містять 2% тетрагідроканабінолу (THC), психоактивного компонента марихуани.

П'ять грамів коштують 6,5 доларів США.

Марихуана надходитиме в аптеки з контрольованих державою сфер.

Закон також дозволяє самостійно вирощувати рослину в себе вдома або приєднатися до кооперативних клубів, які її розводять.

Місцева влада розповіла, що майже 70% людей, які зареєструвалися - це чоловіки у віці від 30 до 44 років.

Для того, щоб уникнути "марихуанського туризму", препарати продаватимть лише громадянам Уругваю та резидентам.