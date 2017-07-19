Уругвайські аптеки продаватимуть марихуану
Уругвай став першою країною світу, яка законно почала продавати марихуану для терапевтичного використання.
Шістнадцять аптек почали продавати марихуану в середу.
Майже п'ять тисяч людей записалися до національного реєстру, аби законно купувати марихуану. Вони зможуть купувати до 10 грамів на тиждень і не більше 40 на місяць.
Це рішення ухвалили через чотири роки після ухвалення закону, який легалізував торгівлю каннабісом.
Прихильники закону стверджують, що це допоможе зупинити нелегальну торгівлю марихуаною і позбавить наркодилерів можливості вести бізнес.
Клієнти зможуть вибрати із двох сортів марихуани: Alpha 1 та Beta 1.
Сорти містять 2% тетрагідроканабінолу (THC), психоактивного компонента марихуани.
П'ять грамів коштують 6,5 доларів США.
Марихуана надходитиме в аптеки з контрольованих державою сфер.
Закон також дозволяє самостійно вирощувати рослину в себе вдома або приєднатися до кооперативних клубів, які її розводять.
Місцева влада розповіла, що майже 70% людей, які зареєструвалися - це чоловіки у віці від 30 до 44 років.
Для того, щоб уникнути "марихуанського туризму", препарати продаватимть лише громадянам Уругваю та резидентам.