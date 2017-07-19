Сайдік: "нормандська четвірка" поговорить телефоном 24 липня

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Нормандський формат" передбачає участь представників України, Росії, Німеччини та Франції

Телефонна розмова лідерів країн "нормандської четвірки" - президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Російської Федерації Володимира Путіна пройде 24 липня. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік.

За його словами, "хлібне перемир'я" скоротило кількість обстрілів.

"Однак СММ продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню в основному у так званих гарячих точках поблизу населених пунктів Попасна, Первомайськ, Маріуполь, Світлодарськ та у трикутнику Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт", - зазначив він.

За його словами, сторони висловили готовність створити зони безпеки навколо насосної станції поблизу н.п. Василівка та Донецької фільтрувальної станції.

"Учасники робочої групи також повернулися до питання захисту життєво важливих об'єктів інфраструктури", - додав Сайдік.

Також до України планує візит спеціальний представник США щодо України Курт Волкер.

Він відповідатиме за просування зусиль США, спрямованих на виконання мінських угод.