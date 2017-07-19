Нагірний Карабах переобрав старого президента

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бако Саакян займає пост президента невизнаної НКР вже 10 років

Парламент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, переобрав чинного президента Бако Саакяна на новий термін.

За результатами таємного голосування, обраним вважають кандидата, який отримав дві третини голосів депутатів.

Пан Саакян перебуватиме на посаді глави республіки до закінчення терміну повноважень парламенту в 2020 році, протягом так званого перехідного періоду.

Кандидатуру чинного президента підтримували три фракції - "Вільна Батьківщина", "Демократичний Арцах" і "Дашнакцутюн", у яких є 28 мандатів у парламенті із 33-ма місцями, та ще один незалежний кандидат.

Через конституційний референдум 20 лютого 2017 року там встановили президентську форму правління.

Згідно з новою конституцією до 2020 року, Карабахом керуватиме обраний парламентом президент у режимі перехідного періоду.

Після цього в 2020 році проведуть президентські і парламентські вибори. Президента обиратимуть на п'ять років.

Після виборів президента формувати і очолювати уряд буде президент.

Бако Саакян займає пост президента невизнаної НКР вже 10 років.

Нова конституція дозволяє йому брати участь у президентських виборах 2020 і 2025 років.

Азербайджан протестує

Офіційний представник МЗС Азербайджану Хікмет Гаджієв назвав вибори президента Нагірного Карабаху черговою політичною провокацією вірменської сторони. За його словами, ці вибори Баку розцінює як порушення норм і принципів міжнародного права.

Хікмет Гаджієв нагадав, що міжнародне співтовариство не визнає ані парламентські вибори 3 травня 2015 року, ані референдум щодо внесення змін до конституції Нагірного Карабаху від 20 лютого 2017 року.

За його словами, "проведення незаконним парламентом нелегітимних президентських виборів ні що інше, як самообман".

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.