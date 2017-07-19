У Британії підвищать пенсійний вік раніше
Британський уряд ухвалив рішення про підвищення пенсійного віку до з 67 до 68 років у період з 2037 по 2039 роки. Раніше це, за планами влади, мало статися не раніше 2044 року.
Тих, кого зачепить ця зміна, за підрахунками уряду, близько 6 мільйонів - це чоловіки і жінки, яким наразі від 39 до 47 років.
Про це рішення у середу у Палаті громад оголосив держсекретар із питань праці і пенсій Девід Гок. За його словами, таке рішення уряд прийняв на основі рекомендацій доповіді Джона Крідланда, колишнього очільника Конфедерації британських промисловців.
Влада заявляє, що це рішення зекономить платникам податків 74 мільярди фунтів до 2045-46 років - оскільки досі до 2039 року уряд збирався витрачати 6,5% ВВП на державні пенсійні виплати, а відтак ця цифра може зменшитися до 6,1%.
Уряд також збирається і надалі переглядати пенсійний вік і, можливо, надалі його підвищувати. У березні цього року в британському уряді допускали можливість підвищення пенсійного віку до 70 років - це може зачепити тих, кому зараз за 30.
Лейбористи розкритикували рішення консервативного уряду, вказавши, що нещодавні дослідження свідчать про вповільнення зростання тривалості життя і про нерівність у доступі до системи охорони здоров'я серед різних соціальних груп і в різних регіонах.
Секретар із питань праці й пенсій тіньового уряду Деббі Абрамс заявила перед членами парламенту, що багато чоловіків і жінок починають страждати на серйозні проблеми зі здоров'ям вже із 60 років, задовго до того, як влада дозволить їм вийти на пенсію.