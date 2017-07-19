У Британії підвищать пенсійний вік раніше

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Британський уряд ухвалив рішення про підвищення пенсійного віку до з 67 до 68 років у період з ‎‎2037 по 2039 роки. Раніше це, за планами влади, мало статися не раніше 2044 року.‎

Тих, кого зачепить ця зміна, за підрахунками уряду, близько 6 мільйонів - це чоловіки і жінки, ‎яким наразі від 39 до 47 років.‎

Про це рішення у середу у Палаті громад оголосив держсекретар із питань праці і пенсій ‎Девід Гок. За його словами, таке рішення уряд прийняв на основі рекомендацій доповіді ‎Джона Крідланда, колишнього очільника Конфедерації британських промисловців.‎

Влада заявляє, що це рішення зекономить платникам податків 74 мільярди фунтів до 2045-‎‎46 років - оскільки досі до 2039 року уряд збирався витрачати 6,5% ВВП на державні пенсійні ‎виплати, а відтак ця цифра може зменшитися до 6,1%.‎

Уряд також збирається і надалі переглядати пенсійний вік і, можливо, надалі його ‎підвищувати. У березні цього року в британському уряді допускали можливість підвищення ‎пенсійного віку до 70 років - це може зачепити тих, кому зараз за 30.‎

Лейбористи розкритикували рішення консервативного уряду, вказавши, що нещодавні ‎дослідження свідчать про вповільнення зростання тривалості життя і про нерівність у доступі до системи ‎охорони здоров'я серед різних соціальних груп і в різних регіонах.‎

Секретар із питань праці й пенсій тіньового уряду Деббі Абрамс заявила перед членами ‎парламенту, що багато чоловіків і жінок починають страждати на серйозні проблеми зі ‎здоров'ям вже із 60 років, задовго до того, як влада дозволить їм вийти на пенсію.