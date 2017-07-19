Ізраїльська студентка вкрала експонати із Аушвіца для арт-проекту
Ізраїльська студентка, чиї дідусь і бабуся вціліли у Голокості, визнала, що вкрала експонати із музею Аушвіц-Бікернау для свого арт-проекту.
За словами Ротем Бідес, вона кілька разів відвідувала колишній нацистський концтабір у Польщі і кілька разів забирала звідти експонати, зокрема з табличкою про заборону на це.
Вона розповіла ізраїльським журналістам, що побоювалася, що Голокост із часом "перетвориться на міф".
"Мільйони людей були вбиті на основі моральних законів певної країни, певного режиму", - заявила вона.
"І якщо це вчинялося за законом, то я можу піти туди і діяти за моїм власним законом, - додала 27-річна студентка. - Я не кажу, що мені дозволено це робити, бо мій дід був у Аушвіці. Я просто ставлю запитання. Я непокоюся, що після того, як всі вцілілі [у Голокості] помруть, Голокост перетвориться у міф, у щось незбагненне".
Окрім таблички, дівчина забрала із музею уламки скла, миски, металеві шурупи і ґрунт - їх вона помістила у свій випускний арт-проект у Єрусалимі.
Музей Аушвіц-Бікернау назвав дії дівчини "обурливими" і затребував повернути вкрадені об'єкти.
"Це болісно, обурливо і нешанобливо. Місце Аушвіц-Бікернау було збережено, аби стати свідченням для майбутнього. "Мистецтво" не виправдовує крадіжку", - заявила адміністрація музею у Twitter.
Керівниця проекту Бідес, художниця Міхаль Нааман заступилася за студентку, заявивши, що "не бачить у цьому нічого поганого".
"Я бачу це так, що вона досягла успіху у створенні унікальної точки зіткнення між мистецтвом і подією, яка відбулася і була загорнена в багато слів, символів і репрезентацій", - сказала пані Нааман.
Експонати і раніше викрадалися із Аушвіца. У 2011 році ізраїльський чиновник забрав звідти кілька предметів, які лежали на землі - та їх виявили у аеропорту Кракова. Чиновник тоді заявив, що хотів передати об'єкти у власність меморіалу Голокосту в Єрусалимі - Яд Вашем.
А у 2009 році знак "Arbeit macht frei" ("Праця звільняє") над воротами Аушвіца викрали зловмисники. Пізніше знак повернули.
Упродовж Другої світової війни у Аушвіці убили більш як мільйон людей - здебільшого євреїв.