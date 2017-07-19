Ізраїльська студентка вкрала експонати із Аушвіца для арт-проекту

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Ізраїльська студентка, чиї дідусь і бабуся вціліли у Голокості, визнала, що вкрала експонати із ‎музею Аушвіц-Бікернау для свого арт-проекту.‎

За словами Ротем Бідес, вона кілька разів відвідувала колишній нацистський концтабір у ‎Польщі і кілька разів забирала звідти експонати, зокрема з табличкою про заборону на це.‎

Вона розповіла ізраїльським журналістам, що побоювалася, що Голокост із часом ‎‎"перетвориться на міф".‎

‎"Мільйони людей були вбиті на основі моральних законів певної країни, певного режиму", - ‎заявила вона.‎

‎"І якщо це вчинялося за законом, то я можу піти туди і діяти за моїм власним законом, - ‎додала 27-річна студентка. - Я не кажу, що мені дозволено це робити, бо мій дід був у ‎Аушвіці. Я просто ставлю запитання. Я непокоюся, що після того, як всі вцілілі [у Голокості] ‎помруть, Голокост перетвориться у міф, у щось незбагненне".‎

Окрім таблички, дівчина забрала із музею уламки скла, миски, металеві шурупи і ґрунт - їх ‎вона помістила у свій випускний арт-проект у Єрусалимі.‎

Музей Аушвіц-Бікернау назвав дії дівчини "обурливими" і затребував повернути вкрадені ‎об'єкти.‎

‎"Це болісно, обурливо і нешанобливо. Місце Аушвіц-Бікернау було збережено, аби стати ‎свідченням для майбутнього. "Мистецтво" не виправдовує крадіжку", - заявила адміністрація музею ‎у Twitter.‎

Керівниця проекту Бідес, художниця Міхаль Нааман заступилася за студентку, заявивши, що "не бачить у цьому нічого поганого".‎

‎"Я бачу це так, що вона досягла успіху у створенні унікальної точки зіткнення між ‎мистецтвом і подією, яка відбулася і була загорнена в багато слів, символів і репрезентацій", ‎‎- сказала пані Нааман.‎

Експонати і раніше викрадалися із Аушвіца. У 2011 році ізраїльський чиновник забрав звідти ‎кілька предметів, які лежали на землі - та їх виявили у аеропорту Кракова. Чиновник тоді ‎заявив, що хотів передати об'єкти у власність меморіалу Голокосту в Єрусалимі - Яд Вашем. ‎

А у 2009 році знак "Arbeit macht frei" ("Праця звільняє") над воротами Аушвіца викрали ‎зловмисники. Пізніше знак повернули.‎

Упродовж Другої світової війни у Аушвіці убили більш як мільйон людей - здебільшого євреїв.‎