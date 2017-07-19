В Іспанії знайшли викрадені роботи Френсіса Бейкона

Копирайт изображения PA Image caption Френсіс Бейкон (1909-1992 рр.) був одним із найбільш визначних художників своєї епохи

Іспанська поліція заявила, що знайшла три із п'яти вкрадених у 2015 році робіт британського ‎художника Френсіса Бейкона.‎

Роботи викрали у приватному будинку в Мадрирі. Загальна вартість усіх п'яти складає понад ‎‎25 млн євро. Це було наймасштабніше викрадення робіт сучасного мистецтва в Іспанії.‎

У січні цього року поліція затримала трьох людей за підозрою у причетності до злочину.‎

Френсіс Бейкон - британський художник-живописець ірландського походження, один із ‎найбільш визначних представників свого покоління. Він народився у Дубліні і не мав ‎формальної мистецької освіти.‎

Художник помер у 1992 році у Мадриді від серцевого нападу.‎

У листопаді 2013 року його роботу Три етюди Луціана Фройда продали на аукціоні в Нью-‎Йорку за рекордну суму у 142,4 млн доларів.‎