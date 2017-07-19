В Іспанії знайшли викрадені роботи Френсіса Бейкона
Іспанська поліція заявила, що знайшла три із п'яти вкрадених у 2015 році робіт британського художника Френсіса Бейкона.
Роботи викрали у приватному будинку в Мадрирі. Загальна вартість усіх п'яти складає понад 25 млн євро. Це було наймасштабніше викрадення робіт сучасного мистецтва в Іспанії.
У січні цього року поліція затримала трьох людей за підозрою у причетності до злочину.
Френсіс Бейкон - британський художник-живописець ірландського походження, один із найбільш визначних представників свого покоління. Він народився у Дубліні і не мав формальної мистецької освіти.
Художник помер у 1992 році у Мадриді від серцевого нападу.
У листопаді 2013 року його роботу Три етюди Луціана Фройда продали на аукціоні в Нью-Йорку за рекордну суму у 142,4 млн доларів.