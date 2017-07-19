У Google з'явиться персоналізована новинна стрічка
Домашня сторінка Google - Google.com - отримає персоналізовану новинну стрічку, схожу на ту, яку користувачі бачать у Facebook.
У Google розповіли, що у ній відображатиметься контент, який може зацікавити користувачів перед тим, як вони переходитимуть до графи пошуку. Зокрема, там будуть новини, статті, відео і музика, які відбиратимуться на основі історії пошукових запитів.
Користувачі також отримають можливість "зафолловити" цікаві теми у результатах пошуку, щоб ті з'являлися у їхній новинній стрічці.
При цьому у компанії кажуть, що новини і статті у стрічці підбиратимуться із різних джерел, аби уникнути ефекту "бульбашки", коли користувачі бачать лише матеріали, які висвітлюють певну точку зору.
Аналітики кажуть, що нововведення може допомогти Google конкурувати із іншими інтернет-гігантами.
"Google дуже зацікавлена у тому, щоб зробити пошук якомога кориснішим, - вважає аналітик компанії Enders Analysis Маттіа Літтунен. - Новинна стрічка Facebook - їхній головний конкурент. Вона конкурує із іншими способами доступу до контенту".
Google тестувала спрощену спрощену версію своєї новинної стрічки для свого додатку від грудня минулого року. Повноцінна версія стане доступна спершу для користувачів зі США.
Раніше передбачалося, що новинна стрічка буде доступною лише у додатках, проте зараз компанія підтвердила, що збирається ввести її і для десктопної версії Google.com.
За даними аналітичної компанії Alexa Internet, наразі Google.com - найбільш відвідуваний веб-сайт у світі.
Водночас у Google поки не кажуть, чи збираються включати у новинну стрічку рекламу.
"Пошукова реклама більш прибуткова, ніж та, яка вбудована у стрічку, як-от у Facebook, - вважає аналітик Маттіа Літтунен. - Бізнес-модель Google побудована на продажу реклами, тому це дає їм більше точок контакту зі споживачами".
"Google віддавна веде довгостроковий проект, який полягає у передбаченні потреб користувачів. Це крок, який дозволить їм бути певними у тому, що люди не йтимуть нікуди більше за інформацією", - зазначив пан Літтунен у коментарі ВВС.