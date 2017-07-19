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Домашня сторінка Google - Google.com - отримає персоналізовану новинну стрічку, схожу ‎на ту, яку користувачі бачать у Facebook.‎

У Google розповіли, що у ній відображатиметься контент, який може зацікавити користувачів ‎перед тим, як вони переходитимуть до графи пошуку. Зокрема, там будуть новини, статті, ‎відео і музика, які відбиратимуться на основі історії пошукових запитів.‎

Користувачі також отримають можливість "зафолловити" цікаві теми у результатах пошуку, ‎щоб ті з'являлися у їхній новинній стрічці.‎

При цьому у компанії кажуть, що новини і статті у стрічці підбиратимуться із різних джерел, ‎аби уникнути ефекту "бульбашки", коли користувачі бачать лише матеріали, які ‎висвітлюють певну точку зору.‎

Аналітики кажуть, що нововведення може допомогти Google конкурувати із іншими ‎інтернет-гігантами.‎

‎"Google дуже зацікавлена у тому, щоб зробити пошук якомога кориснішим, - вважає ‎аналітик компанії Enders Analysis Маттіа Літтунен. - Новинна стрічка Facebook - їхній ‎головний конкурент. Вона конкурує із іншими способами доступу до контенту".‎‎

Копирайт изображения Google Image caption Користувачі зможуть підписатися на теми, які їх цікавлять, щоб вони з'явилялися у новинній стрічці Google

Google тестувала спрощену спрощену версію своєї новинної стрічки для свого додатку від ‎грудня минулого року. Повноцінна версія стане доступна спершу для користувачів зі США.‎

Раніше передбачалося, що новинна стрічка буде доступною лише у додатках, проте зараз ‎компанія підтвердила, що збирається ввести її і для десктопної версії Google.com.‎

За даними аналітичної компанії Alexa Internet, наразі Google.com - найбільш відвідуваний ‎веб-сайт у світі.‎

Водночас у Google поки не кажуть, чи збираються включати у новинну стрічку рекламу.‎

‎"Пошукова реклама більш прибуткова, ніж та, яка вбудована у стрічку, як-от у Facebook, - ‎вважає аналітик Маттіа Літтунен. - Бізнес-модель Google побудована на продажу реклами, ‎тому це дає їм більше точок контакту зі споживачами".‎

‎"Google віддавна веде довгостроковий проект, який полягає у передбаченні потреб ‎користувачів. Це крок, який дозволить їм бути певними у тому, що люди не йтимуть нікуди ‎більше за інформацією", - зазначив пан Літтунен у коментарі ВВС.