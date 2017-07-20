В АТО загинули четверо військових

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Минулої доби в АТО загинули четверо українських військових, троє дістали поранення. Про це повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.

Троє військових загинули у районі селища Новотошківське, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Про обставини загибелі четвертого військового не повідомляється.

За даними штаб, бойовики здійснили 21 обстріл.

На луганському напрямку сепаратисти стріляли з БМП у Новозванівці. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - у Новоолександрівці, а зі стрілецької зброї - в районі Станиці Луганської.

На маріупольському напрямку бойовики стріляли з гранатометів у Водяному та Гнутовому. По Гнутовому близько 20 години противник бив з мінометів калібру 82 мм.

На донецькому напрямку сепаратисти вели вогонь в раойні Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї. З мінометів калібру 120 мм стріляли по позиціях сил АТО у Пісках, а по Луганському - із БМП, повідомляє штаб АТО.

Також прес-центр штабу повідомляє, що бойовики стріляли по з великокаліберних кулеметів по житлових кварталах Мар'їнки, а з гранатометів - по селищу Зайцеве.

Актуальної інформації з іншої сторони наразі немає.