В АТО загинули четверо військових
Минулої доби в АТО загинули четверо українських військових, троє дістали поранення. Про це повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.
Троє військових загинули у районі селища Новотошківське, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Про обставини загибелі четвертого військового не повідомляється.
За даними штаб, бойовики здійснили 21 обстріл.
На луганському напрямку сепаратисти стріляли з БМП у Новозванівці. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - у Новоолександрівці, а зі стрілецької зброї - в районі Станиці Луганської.
На маріупольському напрямку бойовики стріляли з гранатометів у Водяному та Гнутовому. По Гнутовому близько 20 години противник бив з мінометів калібру 82 мм.
На донецькому напрямку сепаратисти вели вогонь в раойні Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї. З мінометів калібру 120 мм стріляли по позиціях сил АТО у Пісках, а по Луганському - із БМП, повідомляє штаб АТО.
Також прес-центр штабу повідомляє, що бойовики стріляли по з великокаліберних кулеметів по житлових кварталах Мар'їнки, а з гранатометів - по селищу Зайцеве.
Актуальної інформації з іншої сторони наразі немає.