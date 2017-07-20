У Джона Маккейна виявили пухлину мозку

Копирайт изображения AFP Image caption У сенатора Маккейна виявили гліобластому - найпоширенішу і найагресивнышу пухлину мозку

У 80-річного американського сенатора Джона Маккейна діагностували пухлину мозку. Зараз він обирає варіанти лікування, повідомили представники республіканця.

Лікування може включати в себе комбінацію хіміотерапії та радіаційного опромінення. Повідомляється, що пан Маккейн перебуває вдома в бадьорому настрої.

Пухлину виявили під час операції на лівому оці минулого тижня, під час якої йому видалили тромб з кровоносних судин ока.

Аналіз тканин показав, що у Джона Маккейна гліобластома - первинна пухлина мозку.

За словами лікарів, він "приголомшливо добре" відновлюється після операції, й стан його здоров'я загалом відмінний.

Гліобластома - найбільш поширена і агресивна форма пухлини мозку, частіше вражає чоловіків, ніж жінок. Ризик її виникнення з віком зростає.

Джон Маккейн - давній жорсткий критик Росії і особисто Володимира Путіна. Він неодноразово виступав за продовження і посилення антиросійських санкцій.