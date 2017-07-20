Арабські країни пом'якшують вимоги до Катару

Копирайт изображения Reuters Image caption Катар заперечує будь-яку допомогу терористам і відмовляється прийняти будь-які вимоги, які загрожують суверенітету країни або порушують міжнародне право

Чотири арабські країни на чолі з Саудівською Аравією, які оголосили бойкот Катару, більше не наполягають на виконанні всіх 13 умов ультиматуму, який вони висунули в червні.

Дипломати з Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Єгипту повідомили журналістам в ООН, що тепер їх задовольнить виконання шести загальних принципів.

Катар заперечує будь-яку допомогу терористам зі свого боку і поки що не прокоментував цю заяву.

Країна відмовляється виконувати будь-які вимоги, які загрожують її суверенітету або порушують міжнародне право.

Катар також засуджує блокаду, яку запровадили проти нього сусідні держави.

Шість тижнів тому проти Катару ввели жорсткі обмежувальні заходи. Через них емірат з населенням 2,7 млн ​​людей був змушений ввозити необхідне продовольство морем і повітрям.

Під час виступу перед журналістами на брифінгу в ООН в Нью-Йорку, дипломати чотирьох провідних арабських держав заявили, що хотіли би вирішити конфлікт мирно.

Копирайт изображения EPA Image caption Державний секретар США Рекс Тіллерсон протягом кількох днів займався човниковою дипломатією в регіоні

Посол Саудівської Аравії Абдулла аль-Муалем повідомив, що на зустрічі в Каїрі 5 липня міністри закордонних справ четвірки сформулювали шість основних вимог, "які будуть цілком прийнятними для Катару".

Як повідомляє New York Times, це, зокрема, боротьба з тероризмом і екстремізмом, відмова від надання фінансової допомоги і укриття терористичним організаціям, припинення підбурювання до ненависті і насильства і невтручання у внутрішні справи інших держав.

Поступки щодо цих положень неможливі, але спосіб їх виконання можна обговорювати, заявив пан Муалем.

Список 13 вимог Катару, який передали країні 22 червня, також передбачав закриття телевізійного каналу "Аль-Джазіра", турецької військової бази, розрив будь-яких контактів з організацією "Брати-мусульмани" і зменшення контактів з Іраном.

Тепер Муала каже, що вимога про закриття "Аль-Джазіри" вже є не такою категоричною, але вимога припинення підбурювання до насильства та ненависті має бути виконана.

Катар визнає надання допомоги ісламістським угрупованнями, що вважаються терористичними в деяких країнах - зокрема організації "Брати-мусульмани".

Водночас країна заперечує допомогу "Аль-Каїда" або "ІД".

Міністр з міжнародного співробітництва ОАЕ Ріім аль-Хашимі заявила, що США відіграли дуже конструктивну і важливу роль в тому, що має стати мирним вирішенням кризи.