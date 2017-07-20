У Києві вшановують пам'ять Павла Шеремета

Кілька десятків людей вшановують пам'ять журналіста Павла Шеремета, якого минулого року підірвали в автомобілі на перехресті вулиць Хмельницького та Франка у Києві.

Як повідомляє кореспондент ВВС Україна, на місці вбивства зібралося багато журналістів.

Вони принесли плакати з написом: "Хто вбив Павла?".

Покласти квіти на місце трагедії прийшла також посол США в Україні Марі Йованович.

Після завершення жалобних заходів там учасники акції планують піти ходою до СБУ, адміністрації президента та міністерства внутрішніх справ.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Правоохоронці поки що не змогли встановити ані замовників вбивства журналіста, ані його виконавців.

Наприкінці червня генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що в розслідуванні немає "серйозного прогресу", а минулого тижня міжнародна організація Комітет захисту журналістів закликала українську владу залучити до слідства іноземних експертів.

Президент Петро Порошенко заявив, що правоохоронні органи повинні найближчим часом публічно відзвітувати про результати слідства.