Слідство поки що не знає, хто вбив Шеремета – МВС

Копирайт изображения UNIAN

У слідства поки що немає відповіді на запитання, хто вбив журналіста Павла Шеремета. Про це розповів речник міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він уточнив, що загиблий мав широкі зв'язки і в Україні, і в Росії, і в Білорусі. Тому коло підозрюваних дуже широке. Однак, додав речник МВС, "російський слід вважають найбільш імовірним".

Пан Шевченко твердить, що слідство не стоїть на місці і постійно працює. Водночас слідчі позбавлені можливості провести слідчі дії з особами, які цікавлять, але перебувають на території Російської Федерації.

У МВС пояснили, що неможливість допитати екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка суттєво гальмує розслідування.

"Є підвищений суспільний тиск, справедливий тиск на демонстрацію якогось прогресу у розслідуванні. Ми не можемо сказати більше, ніж було сказано на прес-конференції 8 лютого", - заявив Артем Шевченко.

Він підкреслив, що у схожий спосіб скоєно ще низку злочинів. "Це свідчить про те, що це (убивство Павла Шеремета) - невипадковий злочин", - додав він.

Пан Шевченко також попросив журналістів ділитися зі слідством наявною у них інформацією.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Замовники та виконавці вбивства поки що не встановлені.