Розстріляний в Києві чоловік був росіянином - МВС
- 20 липня 2017
-
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Розстріляний напередодні біля метро "Чернігівська" у Києві був росіянином, якого розшукували в РФ за вбивство. Про це сказав речник МВС Артем Шевченко.
За його словами, убитий - громадянин Росії, уродженець Азербайджану, який раніше вчинив вбивство в Росії, його розшукує поліція.
Речник МВС допустив, що росіянин переховувався на території України.
Увечері 19 липня на парковці торгово-розважального центру біля метро "Чернігівська" невідомі застрелили чоловіка.