Розстріляний в Києві чоловік був росіянином - МВС

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Розстріляний напередодні біля метро "Чернігівська" у Києві був росіянином, якого розшукували в РФ за вбивство. Про це сказав речник МВС Артем Шевченко.

За його словами, убитий - громадянин Росії, уродженець Азербайджану, який раніше вчинив вбивство в Росії, його розшукує поліція.

Речник МВС допустив, що росіянин переховувався на території України.

Увечері 19 липня на парковці торгово-розважального центру біля метро "Чернігівська" невідомі застрелили чоловіка.