Французька співачка померла під час концерту

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Молода французька співачка Барбара Велденс упала та померла просто посеред виступу на фестивалі.

Що стало причиною смерті, поки що невідомо, але, за одним з повідомлень, ймовірно, її вдарило струмом.

35-річна співачка виступала на сцені у церкві у мальовничому селі Гудрон на південному-заході Франції, коли у неї зупинилося серце.

Барбара Велденс випустила свій перший альбом цього року та отримала нагороду для юних талантів.

Поліція розслідує смерть виконавиці та відмовляється коментувати обставини інциденту.

Велденс часто виступала у супроводі піаніно та акустичної гітари. Смерть припала саме на середину туру.

За інформацією з офіційного сайту співачки, Барбара Велденс виросла у цирку.