Французька співачка померла під час концерту
Молода французька співачка Барбара Велденс упала та померла просто посеред виступу на фестивалі.
Що стало причиною смерті, поки що невідомо, але, за одним з повідомлень, ймовірно, її вдарило струмом.
35-річна співачка виступала на сцені у церкві у мальовничому селі Гудрон на південному-заході Франції, коли у неї зупинилося серце.
Барбара Велденс випустила свій перший альбом цього року та отримала нагороду для юних талантів.
Поліція розслідує смерть виконавиці та відмовляється коментувати обставини інциденту.
Велденс часто виступала у супроводі піаніно та акустичної гітари. Смерть припала саме на середину туру.
За інформацією з офіційного сайту співачки, Барбара Велденс виросла у цирку.