Французька співачка померла під час концерту

  • 20 липня 2017
співачка, барбара велденс Копирайт изображения YOUTUBE

Молода французька співачка Барбара Велденс упала та померла просто посеред виступу на фестивалі.

Що стало причиною смерті, поки що невідомо, але, за одним з повідомлень, ймовірно, її вдарило струмом.

35-річна співачка виступала на сцені у церкві у мальовничому селі Гудрон на південному-заході Франції, коли у неї зупинилося серце.

Барбара Велденс випустила свій перший альбом цього року та отримала нагороду для юних талантів.

Поліція розслідує смерть виконавиці та відмовляється коментувати обставини інциденту.

Велденс часто виступала у супроводі піаніно та акустичної гітари. Смерть припала саме на середину туру.

За інформацією з офіційного сайту співачки, Барбара Велденс виросла у цирку.