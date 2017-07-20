Блогера засудили до трьох років за поїздку до Карабаху

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Бакинський суд засудив блогера Олександра Лапшина, громадянина Росії та Ізраїлю, до трьох років позбавлення волі. В Азербайджані його звинувачують у поїздці до Карабаху без погодження з азербайджанською владою.

За рішенням суду, Лапшин відбуватиме покарання у в'язниці загального режиму.

Як повідомив ВВС адвокат Лапшина Едуард Чорнін, суд виключив з обвинувачення статтю про заклик до антидержавних дій.

Лапшина затримали в Мінську 16 грудня 2016 року за запитом Азербайджану, де він знаходиться в "чорному списку". 7 лютого 2017 року, попри заперечення Москви, його екстрадували в Баку.

Блогер попав у "чорний список" Азербайджану через те, що в 2011-му та 2012 роках їздив в Карабах без дозволу азербайджанської влади. Таким чином, вважають у Баку, він порушив закон.

Попри те, що особам з "чорного списку" заборонений в'їзд в Азербайджан, у червні 2015 року Лапшин в'їхав до країни через Грузію за українським паспортом. Після цього щодо нього порушили кримінальну справу за статтями "відкриті заклики, спрямовані проти держави" та "незаконний перетин державного кордону".

Заклики, спрямовані проти держави, азербайджанська влада побачила в записах блогера від 6 квітня і 29 червня 2016 року: Лапшин висловився за незалежність самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки.

Розгляд справи Лапшина почався 30 червня. Блогер заявив, що його поїздки в Карабах були туристичними та не мали політичного підтексту. Своєї вини за висунутими обвинуваченнями він не визнав.

Прокурор вимагав засудити Лапшина до 6,5 років позбавлення волі.

"Я винен перед азербайджанським народом лише в тому, що мої дії послужили причиною його духовних страждань. Я розумію, наскільки Карабах важливий для Азербайджану. Я у жодному разі не вступав у злочинний зв'язок з вірменським урядом", - сказав Лапшин у своєму останньому слові в суді.

Він заявив, що вважає Нагорний Карабах територією Азербайджану і висловив надію на врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту у рамках територіальної цілісності Азербайджану.

Адвокат Лапшина не виключає, що буде оскаржувати вирок в апеляційному суді.

Заборонена зона

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

У 1994 році за посередництва Москви підписали перемир'я, яке поклало кінець активним бойовим діям в регіоні, але залишило Карабах і навколишні райони під контролем Вірменії.

"Список персон нон грата", які відвідали Карабах без узгодження з МЗС Азербайджану, існує з серпня 2013 року. У ньому зараз понад 600 прізвищ, в тому числі відомі журналісти, європейські парламентарії, діячі культури.