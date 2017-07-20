Смертність від СНІД за 10 років зменшилася вдвічі
Смертність, пов'язана зі СНІД, за десять років зменшилась вдвічі, свідчить офіційна статистика.
Стан, який спричиняв ВІЛ, був однією із десяти найпоширеніших причин смертності у світі.
У доповіді Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) вказано, що смертність зменшилася з 1,9 млн людей у 2005 році до одного мільйона минулого року.
За повідомленням, "шальки терезів переважили", адже більш ніж половина людей вперше отримують лікування.
ВІЛ-інфекцію не можна вилікувати, її можна стримувати лише щоденними дозами антиретровірусної терапії.
Якщо ж ВІЛ не контролювати, то інфекція зруйнує імунну систему та призведе до СНІДу. На цьому етапі люди можуть помирати від інших інфекцій, спричинених ослабленням імунітету, наприклад, туберкульозу.
У світі 36,7 млн людей живуть з ВІЛ, а 53% з них отримують лікування, яке забезпечує майже звичайну тривалість життя.
Мішель Сидібе, виконавчий директор UNAIDS, сказав: "Ми досягли цілі 2015 року щодо лікування 15 млн людей і ми на шляху до подвоєння цієї цифри до 30 млн у 2020 році. І ми збільшуватимемо цю цифру, щоби охопити усіх, хто цього потребує".
В UNAIDS відзначили, що східна та південна Африка "проявили ініціативу" і з 2010 року скоротили кількість нових ВІЛ-інфікованих майже на третину.
Протягом останнього десятиліття, водночас, на 10 років зросла тривалість життя.
Агенція встановила низку нових цілей, відомих як 90-90-90. Йдеться про те, щоби діагностувати ВІЛ у 90% інфікованих, 90% уражених змогли отримувати лікування та у 90% - стримати інфекцію.
У 2016 році ці показники становили 70%, 77% та 82% відповідно.
Водночас агенція попередила, що неадекватне лікування в Північній Африці, на Близькому Сході, в Азії та в Східній Європі спричинило різке зростання рівня смертності.