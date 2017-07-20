Смертність від СНІД за 10 років зменшилася вдвічі

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Смертність, пов'язана зі СНІД, за десять років зменшилась вдвічі, свідчить офіційна статистика.

Стан, який спричиняв ВІЛ, був однією із десяти найпоширеніших причин смертності у світі.

У доповіді Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) вказано, що смертність зменшилася з 1,9 млн людей у 2005 році до одного мільйона минулого року.

За повідомленням, "шальки терезів переважили", адже більш ніж половина людей вперше отримують лікування.

ВІЛ-інфекцію не можна вилікувати, її можна стримувати лише щоденними дозами антиретровірусної терапії.

Якщо ж ВІЛ не контролювати, то інфекція зруйнує імунну систему та призведе до СНІДу. На цьому етапі люди можуть помирати від інших інфекцій, спричинених ослабленням імунітету, наприклад, туберкульозу.

У світі 36,7 млн людей живуть з ВІЛ, а 53% з них отримують лікування, яке забезпечує майже звичайну тривалість життя.

Мішель Сидібе, виконавчий директор UNAIDS, сказав: "Ми досягли цілі 2015 року щодо лікування 15 млн людей і ми на шляху до подвоєння цієї цифри до 30 млн у 2020 році. І ми збільшуватимемо цю цифру, щоби охопити усіх, хто цього потребує".

В UNAIDS відзначили, що східна та південна Африка "проявили ініціативу" і з 2010 року скоротили кількість нових ВІЛ-інфікованих майже на третину.

Протягом останнього десятиліття, водночас, на 10 років зросла тривалість життя.

Агенція встановила низку нових цілей, відомих як 90-90-90. Йдеться про те, щоби діагностувати ВІЛ у 90% інфікованих, 90% уражених змогли отримувати лікування та у 90% - стримати інфекцію.

У 2016 році ці показники становили 70%, 77% та 82% відповідно.

Водночас агенція попередила, що неадекватне лікування в Північній Африці, на Близькому Сході, в Азії та в Східній Європі спричинило різке зростання рівня смертності.