Директора Силових машин звільнили на тлі скандалу з Siemens

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Рада директорів компанії "Силові машини" припинила повноваження гендиректора Романа Філіппова.

Це сталося через тиждень після того, як ЗМІ повідомили про допит пана Філіппова у справі про розголошення держтаємниці на тлі скандалу з поставками турбін Siemens до Криму.

Питання про дострокове припинення повноважень гендиректора "Силових машин" рада директорів розглянула напередодні, 19 липня. Про це повідомляє агентство Прайм з посиланням на матеріали компанії.

Причини звільнення Романа Філіппова в повідомленні не вказані. Згадується тільки, що під час засідання також обговорили обрання нового гендиректора.

Минулого тижня петербурзьке видання "Фонтанка" і агентство ТАСС повідомляли про те, що Романа Філіппова нібито затримали співробітники ФСБ за підозрою в розголошенні держтаємниці.

На наступний день ЗМІ повідомили, що гендиректор "Силових машин" вийшов на роботу. Також повідомлялося, що його відпустили під підписку про невиїзд.

Представник компанії підтверджував, що пан Філіппов знаходиться на робочому місці і виконує свої обов'язки.

До складу компанії, яку очолював Роман Філіппов, входить ТОВ "Сіменс технології газових турбін" - завод Siemens в Санкт-Петербурзі, який займається виробництвом газотурбінного устаткування.

Siemens належать 65% підприємства, а ще 35% - концерну "Силові машини" Олексія Мордашова.

Скандал з турбінами

На початку липня "Силові машини" опинилися в центрі скандалу довкола поставок турбін Siemens до Криму.

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Агентство Reuters повідомило, що Росія доставила газові турбіни виробництва німецького концерну на півострів, хоча європейським компаніям заборонено постачати газове обладнання на цю територію через санкції Євросоюзу.

Компанія Siemens заявила, що поставки здійснили всупереч її волі і що вона має намір ініціювати кримінальне розслідування щодо відповідальних осіб.

У Siemens запевняють, що компанія дотримується всіх обмежень експорту.

За даними компанії, щонайменше дві з чотирьох газових турбін, які за контрактом мали опинитись в Краснодарському краї, потрапили до Криму. Хоча в контракті було чітко прописано, що турбіни в жодному разі не повинні потрапити на півострів.

"Протягом кількох місяців наш клієнт запевняв нас, що постачання до Криму не буде", - йшлося в заяві компанії.

У Siemens назвали інцидент "явним порушенням контрактних зобов'язань" і звернулися до Арбітражного суду Москви.

Компанія позивається до російської державної інжинірінгової компанії "Технопромекспорт", що входить в "Ростех", а також до СП "Силові машини" і Siemens в Петербурзі, де виробляли турбіни.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков наполягав на тому, що турбінні установки, доставлені до Криму, виготовлені в Росії.

Німецький концерн перегляне плани з розвитку бізнесу в Росії, повідомляло джерело агентства Reuters. А німецька газета Wirtschaftswoche писала, що Siemens розглядає вихід з підприємств в Росії - ТОВ "Сіменс технології газових турбін" й "Інтеравтоматика".

Однак представник Siemens пан Енч не підтверджував "спекуляції ЗМІ" про відхід компанії з Росії.

Що буде з турбінами в Криму

Напередодні агентство Reuters, яке продовжує розслідування поставок газотурбінних установок до Криму, повідомило з посиланням на експертів, що Росії буде дуже важко завершити монтаж обладнання, оскільки цього ще ніхто ніколи не робив.

Жодна російська компанія ніколи не встановлювала турбіни Siemens на електростанції без допомоги виробника.

Десять фахівців з енергетичної галузі, яких опитало агентство, сказали, що запуск турбін без інженерів Siemens буде складним випробуванням для російських фахівців, яким доведеться зіткнутися з технічними проблемами. Це буде дорого і дуже складно, вважають експерти.

Однак при цьому вони обмовилися, що все-таки запустити турбіни можливо.