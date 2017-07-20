Від початку року на ботулізм захворіли 90 людей - МОЗ

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З початку року в Україні 90 людей захворіли на ботуліз, дев'ятеро з них померли. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.

Восьмеро з дев'яти померлих отруїлися внаслідок вживання в'яленої риби, четверо з них - риби промислового виробництва.

Щоб вберегтися від ботулізму, слід уникати споживання в'яленої, солоної та консервованої риби та м'ясних консервів, передусім домашнього виробництва, радять у МОЗ.

Ботулотоксин - одна з найсильніших у природі отрут. Його смертельна доза для людини складає усього лише 0,3 мкг.

Наслідками отруєня можуть стати парези і паралічі гортані, глотки та дихальних м'язів. Людина задихається, може розвинутися зараження крові.

Інкубаційний період може тривати від кількох годин до п'яти діб, повідомляють у МОЗ.

Однією з перших ознак ботулізму є порушення зору, що пов'язано з паралічем очних м'язів.

Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, біль під час ковтання, може змінитися тембр голосу. Ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м'язів.