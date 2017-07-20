За два дні в АТО дев'ятеро загиблих – штаб
Станом на 11:00 20 липня за два дні в АТО дев'ятеро загиблих та п'ятеро поранених. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
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Зранку 20 липня в районі Красногорівки бойовики відкрили вогонь з мінометів 122-мм, танків та установки "Град-П". Внаслідок інциденту четверо українських військових загинули та двоє поранених.
Від обстрілів постраждали житлові квартали Красногорівки: пошкоджено будинок.
Також у четвер, 20 липня, один український військовий загинув під час обстрілу Новгородського, що на Донецькому напрямку.
Напередодні загинули четверо військових: один через обстріли Мар'їнки, ще троє військових натрапили на міну у Новотошківському.
Від міни троє дістали поранення. Військові мають поранення різного ступеня тяжкості.
Всього станом на 11 годину 20 липня в АТО сталося 14 обстрілів, зокрема 8 - з важкого озброєння, повідомив полковник Лисенко.
Минулої доби основні бойові дії на луганському напрямку точилися поблизу Новозванівки. На донецькому напрямку обстрілювали Авдіївку - з гранатометів, а Піски - з мінометів. Українські війська відкривали вогонь у відповідь.
Минулої доби один мінометний обстріл відбувся в Гнутовому. По Мар'їнці, Новотроїцькому, Павлополі та Водяному бойовики вели вогонь з легкого озброєння.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.