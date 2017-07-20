У санаторії Бердянська масове отруєння дітей

Копирайт изображения unian

В санаторії Бердянська "Лазурний" Запорізької області сталося масове отруєння дітей. Щонайменше 24 дитини постраждали.

Різні джерела наводять різну кількість постраждалих. Про 30 дітей у лікарні повідомляє Департамент охорони здоров'я Запорізької ОДА.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора санаторію інформує про 24 дітей, які захворіли.

Як розповіли ВВС Україна у запорізькій поліції, кількість отруєних - 24.

Лікарі кажуть, що стан дітей задовільний - вони відчувають слабкість і нудоту, головний біль. Лікувати дітей планують у Бердянській міській лікарні. Отруєння почалося 19 липня.

На даний момент невідомо, чим саме вони отруїлися, результати аналізів будуть у понеділок, розповіли у Запорізькій ОДА.

Чиновники повідомляють, що санаторій офіційно не мав дозволу на роботу. За даними Бердянської міської ради, про те, що в санаторії перебувають діти, представники влади не знали, бо офіційно установа не мала дозволу на роботу. Чиновники заявили про неготовність закладу приймати дітей і рекомендували його закрити.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Вікторії Клименко, під час перевірки документів у співробітників харчоблоку з'ясувалося, що з 17 осіб санітарні книжки були лише у трьох. Також під час перевірки діти скаржились "на некомфортне перебування та неякісне харчування".

Поліція проводить перевірку і почала кримінальне провадження за ознаками ст. 325 - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

261 дитина приїхала до санаторію з Дніпра 11 липня. Частина відпочиваючих є дітьми учасників АТО, також у санаторії були діти з школи-інтернату.