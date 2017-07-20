Штаб АТО: за дві доби - 8 загиблих, 10 поранених

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За дві доби, 19 і 20 липня, в АТО загинули вісім українських військових, 10 зазнали поранень, один потрапив до полону. Такі нові дані оприлюднив прес-центр штабу АТО.

19 липня, у середу, загинули четверо військових: один- від кулі ворожого снайпера, троє - під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Ще троє військовослужбовців отримали поранення.

20 липня, у четвер, в результаті масованого обстрілу загинуло чотири українських військові, один потрапив у полон. Семеро отримали поранення.

Серед бойовиків також є загиблі і поранені, повідомляє штаб АТО. Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.

Раніше штаб АТО повідомляв про дев'ятьох загиблих за два дні.

За три роки на Донбасі загинули 2,7 тис. українських військових.

За даними ООН, з часу початку конфлікту на сході України загинули 10 тис. людей.

З 24 червня по 31 серпня в АТО діє так зване "хлібне перемир'я" на час збирання врожаю. Воно порушувалось майже щодня.