Вибух на полігоні під Дніпром: 8 травмованих
На полігоні 239 у Дніпропетровській області стався вибух. Восьмеро військових отримали травми. Про це оперативне командування "Схід" ЗСУ повідомляє у Facebook.
Вибух стався під час змагань на кращий танковий екіпаж. Змагання вже припинили.
Чотирьох бійців доставили до Дніпропетровського військового госпіталю, трьох - до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, один військовий перебуває у 68-му військовому госпіталі (смт. Черкаське).
Лікарі інформують, що у військових осколкові і опікові поранення, повідомляє 112 канал.
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За попередньою інформацією, військові отримали травми через вибух боєприпасу.
Можливо йдеться про порушення техніки безпеки, кажуть у оперативному командуванні.
Розпочали службове розслідування.
На 239 полігоні проводять танкові військові навчання.
За дві доби в АТО загинули вісім українських військових, 10 зазнали поранень, один потрапив до полону.