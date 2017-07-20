Вибух на полігоні під Дніпром: 8 травмованих

Копирайт изображения Facebook Оперативне командування "Схід" ЗCУ

На полігоні 239 у Дніпропетровській області стався вибух. Восьмеро військових отримали травми. Про це оперативне командування "Схід" ЗСУ повідомляє у Facebook.

Вибух стався під час змагань на кращий танковий екіпаж. Змагання вже припинили.

Чотирьох бійців доставили до Дніпропетровського військового госпіталю, трьох - до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, один військовий перебуває у 68-му військовому госпіталі (смт. Черкаське).

Лікарі інформують, що у військових осколкові і опікові поранення, повідомляє 112 канал.

За попередньою інформацією, військові отримали травми через вибух боєприпасу.

Можливо йдеться про порушення техніки безпеки, кажуть у оперативному командуванні.

Розпочали службове розслідування.

На 239 полігоні проводять танкові військові навчання.

За дві доби в АТО загинули вісім українських військових, 10 зазнали поранень, один потрапив до полону.