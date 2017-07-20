У МВФ радять Україні відкласти земельну реформу

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Земельна реформа є важливою для розвитку співпраці України і МВФ, але її варто відкласти для досягнення консенсусу. Про це заявив заступник керівника Департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні.

Умовами для виділення Україні чергового траншу кредиту чиновник МВФ назвав пенсійну реформу, прискорення приватизації та конкретні результати у боротьбі з корупцією.

"Земельна реформа є важливою складовою програми, але існує необхідність її доопрацювати, досягти консенсусу з ключових подальших кроків. Є необхідність відкласти земельну реформу на більш пізній термін у цьому році", - сказав пан Мюррей.

Земельна реформа передбачає запуск в Україні ринку сільськогосподарських земель.

Також Україні радять продовжувати фіскальну реформу і реформу енергетичного сектора.

Раніше МВФ очікував, що Україна підтримає земельну реформу для нового траншу. У травні місія МВФ провела дискусії з представниками влади щодо реформ. Вони фокусувалися на пенсійній та земельній реформах, а також на пожвавленні приватизації.

Фінансову допомогу Україні надають у рамках чотирирічної програми, яку МВФ ‎запустив у 2015 році.‎

Загальна сума, яку планують виділити Україні, - 17,5 млрд доларів. Україна вже ‎отримала понад 6 мільярдів. У квітні у МВФ затвердили черговий транш для України на 1 млрд дол.