67% дітей в Україні стикалися з цькуванням

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67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу (цькування) протягом останніх трьох місяців. 24% дітей стали жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали про ці випадки.

Такими є результати дослідження, проведеного ЮНІСЕФ цього року.

"Булінг - важлива проблема для дітей в Україні…Це тривожні цифри, особливо в той час, коли Україна переживає конфлікт, внаслідок чого майже 1,6 мільйона людей, у тому числі 220 тисяч дітей, стали внутрішньо переміщеними особами", - йдеться у повідомленні ЮНІСЕФ.

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Дослідження свідчить, що діти, закриті до спілкування, а також діти з сімей з низьким рівнем прибутку піддаються булінгу вдвічі частіше за інших дітей.

Окрім цього, внутрішньо переміщені діти є більш вразливими до різних форм насильства, пов'язаного з конфліктом. Це впливає на їхню соціальну поведінку. Економічні труднощі також опосередковано підвищують ризики булінгу та загрожують соціальній інтеграції таких дітей, йдеться у звіті ЮНІСЕФ.

ЮНІСЕФ розпочинає кампанію проти булінгу. Був заснований сайт stopbullying.com.ua, де школярі та батьки можуть дізнатися про булінг.

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"Діти часто не знають, як самостійно розв'язати певні проблеми. Проблема булінгу - не виняток. Для батьків дуже важливо вміти попередити або належним чином відреагувати на булінг, з яким стикаються їхні діти. Вони мають бути уважними, спілкуватися та підтримувати своїх дітей", - підкреслила Джованна Барберіс, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Веб-платформа містить інформацію про ознаки булінгу, способи його попередження, а також варіанти реагування на нього для батьків та вчителів.

Дослідження проводили у лютому 2017 року серед дітей 11-17 років по всій Україні.