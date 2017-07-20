Мінфін США оштрафував ExxonMobil за угоду з компанією "Роснефть"

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Департамент американського міністерства фінансів з контролю за іноземними активами оштрафував нафтову компанію ExxonMobil на 2 млн доларів за угоди, які вона уклала з головою російської компанії "Роснефть" Ігорем Сєчиним під час дії санкцій.

У повідомленні на сайті мінфіну США йдеться, що приблизно між 14 травня і 23 травня 2014 року керівники підконтрольних ExxonMobil американських підприємств підписали з Сєчиним вісім контрактів, пов'язаних із нафтогазовими проектами в Росії.

На той момент Сєчин уже був внесений у створений за місяць до цього список санкцій: він потрапив у нього 28 квітня 2014 року. Очолювана ним компанія "Роснефть" теж потрапила в цей список, але вже після укладення угод - 16 липня 2014 року.

Головою ради директорів ExxonMobil на момент укладення угод був Рекс Тіллерсон, який тепер став держсекретарем США. Тіллерсон був відомий гарними відносинами з російським бізнесом.

Ще в 1990-х роках він був представником ExxonMobil у Росії. Газета Guardian стверджує, що відтоді Тіллерсон особисто знайомий з Сєчиним. У 2011 році ExxonMobil і "Роснефть" уклали угоду, яка надала американській компанії доступ до нафти в російській частині Арктики в обмін на інвестиції. Цей контракт заморозили після того, як Вашингтон ввів санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму і підтримкою сепаратистів Донбасу.

Тіллерсон був відомий як противник цих санкцій.

Багато в чому через це - і через чутки про гарні відносини Тіллерсона з Росією і з її президентом Володимиром Путіним, від якого він навіть отримав орден, - чимало американців поставилися з осторогою до його призначенням держсекретарем.