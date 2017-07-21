Венесуела: страйки за участі мільйонів обернулися сутичками
Щонайменше троє людей загинули у Венесуелі у сутичках між поліцією і демонстрантами, що брали участь у загальнонаціональному страйку, скликаному опозицією проти рішення президента країни Ніколаса Мадуро оголосити вибори до установчих зборів.
Протести при цьому пройшли одразу у кількох містах. Поліція затримала понад 360 протестувальників по всій країні, повідомила місцева правозахисна група. Одна людина загинула у передмісті Каракаса, двоє інших - у північному місті Валенсія.
Вибори до нових установчих зборів мають відбутися 30 липня. Колумбія, Франція, Іспанія, США і ЄС закликали владу Венесуели скасувати заплановане голосування.
Проте Ніколас Мадуро відкинув ці заклики. Він назвав протести мізерними, і пообіцяв, що їхніх лідерів заарештують.
У телезверненні пан Мадуро заявив, що ключові сектори економіки не приєдналися до загального страйку. "Праця тріумфувала. Любов, життя і надія, праця тріумфувала, - заявив він. - Вони [опозиція], що ніколи не працювали, хай вони і не працюють, ми ж рухаємося уперед, товариші".
У столиці країни Каракасі державні працівники вийшли на роботу, і загалом життя у проурядових районах виглядало, як зазвичай.
Водночас венесуельська опозиція заявляє, що 85% населення країни приєдналося до загального страйку.
Протести у Венесуелі посилюються від квітня цього року. За цей час у сутичках із поліцією загинуло майже 100 людей. У Каракасі демонстранти забарикадували частину доріг сміттям і меблями.
Установчі збори матимуть повноваження переписувати конституцію у обхід інших законодавчих органів, контрольованих опозицією.
Опозиція заявляє, що пан Мадуро хоче, аби установчі збори посилили його владу в країні. Сам президент заявляє, що нова конституція дасть змогу розпочати діалог у поляризованій країні.
У суботу у містах Венесуели мають відбутися масштабні демонстрації проти майбутніх виборів.
Чому у Венесуелі політична криза?
- Майже 100 людей загинули у сутичках, спричинених політичним конфліктом в країні.
- І без того глибока економічна криза погіршується падінням цін на нафту, що становить 95% усього експорту у Венесуелі. Ніколас Мадуро втратив частину підтримки через бюджетні скорочення.
- У країні дефіцит продукції базової необхідності - як-от ліків чи їжі.
- Опозиція звинувачує Мадуро у поганому управління економікою і руйнуванні демократичних інституцій.