Венесуела: страйки за участі мільйонів обернулися сутичками

Копирайт изображения AFP Image caption У кількох містах сталися сутички між демонстрантами і поліцією

Щонайменше троє людей загинули у Венесуелі у сутичках між поліцією і демонстрантами, ‎що брали участь у загальнонаціональному страйку, скликаному опозицією проти рішення ‎президента країни Ніколаса Мадуро оголосити вибори до установчих зборів.‎

Протести при цьому пройшли одразу у кількох містах. Поліція затримала понад 360 ‎протестувальників по всій країні, повідомила місцева правозахисна група. Одна людина ‎загинула у передмісті Каракаса, двоє інших - у північному місті Валенсія.‎

Вибори до нових установчих зборів мають відбутися 30 липня. Колумбія, Франція, Іспанія, ‎США і ЄС закликали владу Венесуели скасувати заплановане голосування.‎

Проте Ніколас Мадуро відкинув ці заклики. Він назвав протести мізерними, і пообіцяв, що ‎їхніх лідерів заарештують.‎

У телезверненні пан Мадуро заявив, що ключові сектори економіки не приєдналися до ‎загального страйку. "Праця тріумфувала. Любов, життя і надія, праця тріумфувала, - заявив ‎він. - Вони [опозиція], що ніколи не працювали, хай вони і не працюють, ми ж рухаємося ‎уперед, товариші".‎

У столиці країни Каракасі державні працівники вийшли на роботу, і загалом життя у ‎проурядових районах виглядало, як зазвичай.‎

Водночас венесуельська опозиція заявляє, що 85% населення країни приєдналося до ‎загального страйку.‎

Протести у Венесуелі посилюються від квітня цього року. За цей час у сутичках із поліцією ‎загинуло майже 100 людей. У Каракасі демонстранти забарикадували частину доріг сміттям і ‎меблями.‎

Установчі збори матимуть повноваження переписувати конституцію у обхід інших ‎законодавчих органів, контрольованих опозицією.‎

Опозиція заявляє, що пан Мадуро хоче, аби установчі збори посилили його владу в країні. ‎Сам президент заявляє, що нова конституція дасть змогу розпочати діалог у поляризованій ‎країні.‎

У суботу у містах Венесуели мають відбутися масштабні демонстрації проти майбутніх ‎виборів.‎

Чому у Венесуелі політична криза?‎‎

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