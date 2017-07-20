У Зімбабве мисливець застрелив "сина Сесіла"

Копирайт изображения Bert Duplessis/Fish Eagle Safaris Image caption Повідомляють, що Занду застрелив мисливець за трофеями

Через два роки після того, як мисливець за трофеями вполював у Зімбабве лева Сесіла, чим викликав хвилю обурення в світі, такий самий сумний кінець міг спіткати його сина.

Повідомляють, що на полюванні мисливець застрелив Занду, шестирічного лева, батька кількох малих левенят.

Повідомляють, що лев помер за межами Національного парку Хванге на півночі Зімбабве.

Лев мав електронний нашийник-трекер дослідників Оксфордського університету.

Кореспондент ВВС В Африці Ендрю Гардінг повідомляє, що у віці шести років Занда був достатньо дорослим звіром, щоб на нього могли законно полювати мисливці на великих хижаків.

Ці люди, переважно зі США, Великобританії та Південної Африки, платять десятки тисяч фунтів за такі полювання, тим самим фінансуючи роботу захисників дикої природи в цьому Національному парку.

Копирайт изображения AFP PHOTO / ZIMBABWE NATIONAL PARKS Image caption Найвідомішого лева Зімбабве вполювали в 2015 році: американський турист застрелив його з арбалета

IНаразі незрозуміло, хто міг заплатити таку велику суму, щоб уполювати лева Занду. Повідомляють,що професійний мисливець поінформував владу про смерть лева і повернув його електронний нашийник.

Інформація про загибель лева надійшла через два роки після того, як стоматолог Вальтер Джеймс Палмер зажив світової слави, вбивши 13-річного лева Сесіла, який був великою принадою для туристів.

Леви в Африці 35 000 Максимальна чисельність 12 000 Популяція на півдні Африки 665 Приблизне число 'трофейних' левів, яких щороку упольовують на експорт

49 Левів-'трофеїв', вивезених із Зімбабве в 2013 році

0,29% Частка трофейного полювання у ВВП Зімбабве

17% Землі Зімбабве відведено під полювання AFP

Після того, як його ідентифікували ЗМІ, клініку і домівку дантиста охопили акції протесту.