Невідомий заплатив за "годинник Путіна" 1 млн євро

Копирайт изображения MONACO LEGEND GROUP Image caption Ім'я покупця годинника з платиновим корпусом і вічним календарем тримається в таємниці

Аукціонний дім у Монако розповів про продаж з молотка годинника, власником якого названий Володимир Володимирович Путін. Дорогу модель Patek Philippe Triple Complication придбав невідомий покупець.

Годинник Patek Philippe Triple Complication, що викликав увагу журналістів, був виставлений на аукціон Antiquorum із гарантійними документами на ім'я Володимира Володимировича Путіна і пішов з молотка 19 липня.

Лот номер 239 (Годинник Patek Philipp Platinum Vladimir Putin) був проданий у перший день аукціону (проходить з 19 липня по 21 липня), повідомили Російській службі Бі-бі-сі в компанії Monaco Legends.

Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication із платиновим корпусом, вічним календарем і золотим циферблатом дуже рідкісна, оскільки її виробляють обмеженими партіями, повідомили в Monaco Legends. Купити її можна лише на спеціальне замовлення і тільки за запитом від особливих клієнтів.

Покупець заплатив за цей годинник 1,054 млн євро, повідомили Бі-бі-сі в Monaco Legends.

Інформація про те, хто став новим власником годин, засекречена аукціоном. "Годинник продано, і ми не можемо розкрити ім'я нового власника з причин конфіденційності цієї інформації", - йдеться у відповіді голови Monaco Legends Motors Клода Коена, що надійшла на адресу Російської служби Бі-бі-сі.

Новини про те, що аукціонний дім Antiquorum виставив лот із годинником Patek Philippe Triple Complication, з'явилися на початку червня на сайті онлайн-магазину з продажу годинників Hodinkee. На фотографії на сайті була вказана документація з ім'ям власника - Mr Vladimir Vladimirovic Putin.

Автори сайту припускали, що годинник вартістю близько 1 млн доларів належить президенту Росії. Однак прес-секретар президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про продаж "годинника Путіна", назвав цю інформацію фейком.

Однак пізніше компанія Monaco Legends, яка проводить аукціон Antiquorum, повідомила Російській службі Бі-бі-сі, що годинник Patek Philippe Triple Complication був придбаний "дуже важливою персоною в подарунок чоловікові на ім'я Володимир Володимирович Путін".

В гарантійний паспорт Pathek Philippe в 99,9% випадків вказано ім'я фактичного покупця годинника, і лише у виняткових випадках може бути вказано ім'я іншої людини, говорилося тоді у відповіді, що надійшла Бі-бі-сі від аукціонного дому.