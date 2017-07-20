О. Джей Сімпсона звільнять з ув'язнення

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Мить, коли комісія виголосила рішення звільнити О.Джей Сімпсона

Колишню зірку американського футболу й актора О. Джей Сімпсона достроково-умовно звільнять після дев'яти років у в'язниці Невади.

"Дякую!" - сказав 70-річний чоловік, поклонившись учасникам комісії, яка задовольнила його прохання про дострокове звільнення.

Сімпсон, якого виправдали за звинуваченями у подвійному вбивстві в 1995 році, відбував покарання за пограбування із застосуванням зброї, напад зі смертельною зброєю та 10 інших звинувачень.

Він вийде на свободу в жовтні. Його засудили за сутичку в готелі Лас-Вегаса в 2007 році.

Його визнали винним у 2008 році - рівно через 13 років після того дня, коли його виправдали за вбивства його колишньої дружини Ніколь Браун-Сімпсон та її приятеля Рона Голдмана.