Греція: двоє загинули внаслідок землетрусу на острові Кос

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Щонайменше двоє людей загинули на острові Кос внаслідок землетрусу в Егейському морі, повідомляє місцева влада.

Епіцентр землетрусу магнітудою 6,7 знаходився за 12 км на північному сході від острова поблизу турецького узбережжя. Глибина землетрусу склала 10 км, йдеться в повідомленні Геологічної служби США.

Щонайменше 20 людей травмовані, пошкоджені деякі будівлі.

У турецькому місті Бодрум кілька людей були травмовані коли намагалися втекти від землетрусу.

Кос та Бодрус - популярні курортні місця.

Туреччина та Греція розташовані на великих геологічних лініях розлому, тому регулярно страждають від землетрусів.