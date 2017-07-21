Греція: двоє загинули внаслідок землетрусу на острові Кос
Щонайменше двоє людей загинули на острові Кос внаслідок землетрусу в Егейському морі, повідомляє місцева влада.
Епіцентр землетрусу магнітудою 6,7 знаходився за 12 км на північному сході від острова поблизу турецького узбережжя. Глибина землетрусу склала 10 км, йдеться в повідомленні Геологічної служби США.
Щонайменше 20 людей травмовані, пошкоджені деякі будівлі.
У турецькому місті Бодрум кілька людей були травмовані коли намагалися втекти від землетрусу.
Кос та Бодрус - популярні курортні місця.
Туреччина та Греція розташовані на великих геологічних лініях розлому, тому регулярно страждають від землетрусів.