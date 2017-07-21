П’ятеро військових загинули в АТО

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За даними штабу АТО на ранок п'ятниці, п'ятеро українських військових загинули, восьмеро отримали поранення минулої доби.

За цей період зафіксовано 29 обстрілів з боку бойвиків.

З мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь під Авдіївкою. З мінометів і гранатометів обстрілювали опорні пункти Збройних сил на шахті Бутівка. Під час цього обстрілу загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

На луганському напрямку сепаратисти вели вогонь поблизу Станиці Луганської, а на донецькому - біля селища Водяне.

Актуальної інформації наразі немає.