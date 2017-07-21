Siemens виходить з російської компанії на тлі скандалу з турбінами в Криму

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Німецька виробнича компанія Siemens заявила про вихід зі складу російської енергетичної компанії ЗАТ "Інтеравтоматика".

Відповідне рішення було ухвалено на тлі скандалу із постачанням газових турбін виробництва компанії Siemens до анексованого Криму.

Німецька компанія заявляє, що володіє достовірною інформацією про те, що чотири турбіни, які були продані Росії, опинилися у Криму проти її волі.

"Це є явним порушенням контрактних зобов'язань компанії Siemens, довіри та правил ЄС", - цитує заяву компанію інформагенція Reuters.

До Криму замість Краснодару

На початку липня агенція Reuters оприлюднила інформацію про те, що Росія доправила газові турбіни виробництва німецького концерну Siemens до Криму.

Європейським компаніям заборонено постачати газове обладнання на цю територію через санкції, запроваджені Євросоюзом після анексії півострова Росією у 2014 році.

Тоді повідомлялося, що дві з чотирьох газових турбін, які привезли на об'єкт у Краснодарському краї, потрапили до Криму.

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Компанія Siemens заявила, що поставки здійснили всупереч її волі і що вона має намір ініціювати кримінальне розслідування щодо відповідальних осіб.

За словами представника Siemens, покупцем газових турбін, які потрапили до Криму, виступала російська державна компанія "Технопромекспорт", що входить в "Ростех".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков наполягав на тому, що турбінні установки, доставлені до Криму, виготовлені в Росії.

Пізніше компанія звернулася до Арбітражного суду Москви із позовом проти російської державної інжинірінгової компанії "Технопромекспорт", що входить в "Ростех", а також до СП "Силові машини" і Siemens в Петербурзі, де виробляли турбіни.

У четвер стало відомо, що рада директорів російської компанії "Силові машини" припинила повноваження гендиректора компанії Романа Філіппова.