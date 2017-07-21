США можуть заборонити своїм громадянам відвідувати КНДР

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Сполучені Штати можуть запровадити заборону на подорожі до Північної Кореї для своїх громадян, повідомляють туристичні агенції, що працюють на території КНДР.

Як повідомили Koryo Tours та Young Pioneer Tours, про заборону оголосять 27 липня. Обмеження набере чинності через 30 днів після того.

У США поки що не підтвердили цю інформацію.

Через турагенцію Young Pioneer Tours до Північної Кореї потрапив американський студент Отто Вормбієр, якого заарештували і відправили до в'язниці. Після 15 місяців у тюрмі Отто повернувся до США у комі з черепово-мозковою травмою. Згодом він помер.

Пізніше туристична компанія заявила, що більше не прийматиме туристів із США і повідомила, що їй стало відомо про можливу заборону на відвідування КНДР для американців.

За даними компанії, у разі порушення заборони уряд США визнаватиме паспорт порушників недійсним.

У компанії Young Pioneer Tours повідомили BBC, що про заборону їй стало відомо від посольства Швеції, яке опікується справами США у Північній Кореї.