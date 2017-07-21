Отруєння дітей у Бердянську: загрози життю немає

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Стан дітей, що 19 липня отруїлися у санаторії у Бердянську, задовільний, загрози життю немає. Про це ВВС Україна розповіли у запорізькій поліції.

Станом на ранок п'ятниці у лікарні перебуває 22 дитини. Напередодні повідомляли про 30 отруєних дітей.

Через інцидент у Бердянську прем'єр Володимир Гройсман просить вжити заходів.

"Прошу невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів реагування за фактом масового отруєння дітей в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Лазурний" (м. Бердянськ)", - йдеться у дорученні прем'єра.

За інформацією місцевої влади, санаторій працював із порушеннями і не мав дозволів на роботу.

Поліція проводить перевірку і почала кримінальне провадження за ознаками ст. 325 - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Вікторії Клименко, під час перевірки документів у співробітників харчоблоку з'ясувалося, що з 17 осіб санітарні книжки були лише у трьох. Також під час перевірки діти скаржились "на некомфортне перебування та неякісне харчування".

261 дитина приїхала до санаторію з Дніпра 11 липня. Частина відпочивальників є дітьми учасників АТО, також у санаторії були діти зі школи-інтернату.