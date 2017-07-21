Полторак заявив про небезпеку російсько-білоруських навчань

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Спільні військові навчання "Захід -2017" російських та білоруських армій у Білорусі можуть використати для агресії проти України, заявив міністр оборони України Степан Полторак.

"Майбутні навчання "Захід - 2017" є надзвичайно потужними. Вони можуть бути використані, щоб почати агресію не тільки проти України, але й проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією", - написав пан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що Україна та світ має спільне бачення можливих перспектив проведення цих навчань, а Україна на них "адекватно реагуватиме".

Російсько-білоруські навчання "Запад-2017" заплановані на середину вересня у західних регіонах Росії та у Білорусі. До них буде залучено близько 13 тисяч військових двох країн та майже 700 одиниць техніки.

Секретар РНБО Олександр Турчинов раніше допускав, після активної фази навчань російський військовий контингент може залишитися в республіці Білорусь.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Степан Полторак зробив заяву на фоні зустрічі президентів України та Росії

Заява пана Полторака з'явилась у день візиту до України президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва.

Деякі експерти допускають, що спільні російсько-білоруські навчання можуть стати однією з тем перемовин.

Сам білоруський лідер заперечує небезпеку від цих навчань.

Олександр Лукашенко два тижні тому називав військові навчання "важливим кроком у зміцненні національної безпеки Білорусі".

"Навіщо ви пишете, що Росія окупує Білорусь? Цього ніколи не буде. [...] Навіть якщо сюди введуть тисячу танків - це неможливо", - запевняв білоруський лідер.