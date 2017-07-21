Голові прикордонної служби стало погано на зустрічі Лукашенка і Порошенка
- 21 липня 2017
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Голова державної прикордонної служби Віктор Назаренко втратив свідомість під час зустрічі президентів України та Білорусі, його із зали винесла охорона.
Інцидент стався під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Спочатку ЗМІ повідомили, що погано стало Борису Патону, проте ця інформація виявилась недостовірною.