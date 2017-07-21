Зустріч президентів: заяви про мир, втрата свідомості та оголена дівчина

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Під час зустрічі президентів України і Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Петра Порошенка, що територію Білорусі не використають для агресії проти України.

"Дякую за вашу підтримку сьогодні, коли я вкотре отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої для України Республіки Білорусь ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України, а українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", - заявив пан Порошенко на спільній прес-конференції у Києві.

Раніше, зранку 21 липня, міністр оборони Степан Полторак заявив, що вересневі військові навчання "Захід-2017" російських та білоруських армій у Білорусі можуть використати для агресії проти України.

Також після зустрічі Петро Порошенко підтвердив, що 25 липня відбудеться телефонна розмова лідерів країн у "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі.

Олександр Лукашенко запропонував постачати мешканцям Донбасу гуманітарну допомогу "без посередників найкоротшим шляхом через територію України". Пан Лукашенко повідомив, що така пропозиція "знайшла підтримку" в української сторони.

За присутності президентів представники обох країн підписали низку угод щодо співпраці в економіці, науці та культурі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Назаренко втратив свідомість просто під час зустрічі президентів

Під час урочистих подій на зустрічі стались одразу два інциденти.

На початку церемонії одна з жінок несподівано оголила груди та почала викрикувати патріотичний слоган "Живе Бєларусь!" та "Стоп диктатурі".

За даними адміністрації президента, вона пройшла на подію як акредитований журналіст.

Організація Femen взяла відповідальність за організацію інциденту, вказавши, що це була акція проти візиту лідера "країни, де порушують права людини".

А вже під час виступу самого Олександра Лукашенка втратив свідомість керівник прикордонної служби України Віктор Назаренко, якого охорона винесла із зали.