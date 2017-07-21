Суд призначив депутату Полякову заставу в 304 тисячі гривень

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Солом'янський суд Києва обрав депутату Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави в 304 тисячі гривень.

Також його зобов'язали здати закордонні паспорти, носити електронний браслет стеження, не покидати міста Київ і Умань та не спілкуватись з фігурантами справи.

Максим Поляков є звинуваченим у корупційних діях в "бурштиновій справі" Національного антикорупційного бюро.

Його підозрюють в отриманні коштів і лобіюванні інтересів іноземної компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину.

Максим Поляков звинувачення заперечує.

Парламент надав згоду на притягнення до відповідальності пана Полякова, але не дав дозволу на арешт та затримання.

Сам Максим Поляков після рішення суду не зміг точно сказати, чи буде він його виконувати. Адже без дозволу на арешт змусити зробити це складно.

Раніше іншому звинуваченому у справі - депутату Бориславу Розенблату - суд призначив заставу у сім мільйонів гривень.

Обидва депутати представляють провладні фракції парламенту: Максим Поляков - "Народний фронт", а Борислав Розенблат - БПП.