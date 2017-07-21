На Sotheby's продали мішок для ґрунту з Місяця

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Як вважається, у білому мішку збереглися залишки каміння і ‎місячного пилу

Мішок, у який американський астронавт Ніл Армстронг зібрав зразки ґрунту під час місії на ‎Місяць, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 1,8 млн доларів.‎

Покупець мішка волів зберегти анонімність.‎

Як вважається, у цьому білому мішку збереглися залишки каміння і ‎місячного пилу.‎

Перед аукціоном у США тривала юридична суперечка з приводу власності мішка, ‎привезеного з Місяця після місії "Аполлон-11" у 1969 році. ‎

Після того, як космічний модуль повернувся на Землю, майже усе його устаткування ‎передали музеям Смітсонівського інституту. Проте мішок залишився в одній із коробок у ‎Космічному центрі імені Ліндона Джонсона через помилку інвентаризації.‎

Пізніше, аж у 2015 році, під час державного аукціону його помилково продали за 995 ‎доларів юристу із Іллінойсу.‎

НАСА намагалася отримати мішок назад, проте раніше цього року федеральний суд ‎постановив, що артефакт законно належить своєму покупцю, який перепродав його ‎аукціонному дому Sotheby's.‎