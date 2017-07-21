На Sotheby's продали мішок для ґрунту з Місяця
Мішок, у який американський астронавт Ніл Армстронг зібрав зразки ґрунту під час місії на Місяць, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 1,8 млн доларів.
Покупець мішка волів зберегти анонімність.
Як вважається, у цьому білому мішку збереглися залишки каміння і місячного пилу.
Перед аукціоном у США тривала юридична суперечка з приводу власності мішка, привезеного з Місяця після місії "Аполлон-11" у 1969 році.
Після того, як космічний модуль повернувся на Землю, майже усе його устаткування передали музеям Смітсонівського інституту. Проте мішок залишився в одній із коробок у Космічному центрі імені Ліндона Джонсона через помилку інвентаризації.
Пізніше, аж у 2015 році, під час державного аукціону його помилково продали за 995 доларів юристу із Іллінойсу.
НАСА намагалася отримати мішок назад, проте раніше цього року федеральний суд постановив, що артефакт законно належить своєму покупцю, який перепродав його аукціонному дому Sotheby's.