Біберу заборонили виступати в Китаї
Канадському поп-виконавцю Джастіну Біберу заборонили виступати у Китаї. Про це повідомило міністерство культури країни.
Міністерство повідомило, що не вважає допустимим, аби у Китаї давали концерти виконавці "із поганою поведінкою".
"Джастін Бібер - обдарований співак, але крім того він - неоднозначний молодий іноземний виконавець", - йдеться у заяві.
"Ми сподіваємося, що із тим, як Джастін Бібер дорослішатиме, він покращуватиме свої слова і дії, і справді стане співаком, якого любить публіка", - заявило китайське міністерство.
Уже не вперше молодий канадець Бібер спричинює скандал у Азії. У 2014 році він засмутив користувачів соцмереж, опублікувавши фото із своїх відвідин синтоїстського святилища Ясукуні, до якого неоднозначно ставляться у Китаї й Південній Кореї.
Святилище вшановує загиблих японських військових, зокрема засуджених до смерті Токійським трибуналом за воєнні злочини. У Китаї і Південній Кореї у святилищі вбачають символ імперського минулого Японії.
Попри вибачення Бібера, китайські користувачі були в люті. Речник міністерства закордонних справ Китаю тоді заявив, що сподівається, що співак залишив святилище "із чітким розумінням японської історії вторгнень і мілітаризму".
У вересні у Бібера заплановані концерти у низці азійських країн у рамках світового туру - зокрема, у Японії, Гонконгу, Філіппінах, Сінгапурі й Індонезії.