Біберу заборонили виступати в Китаї

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Канадському поп-виконавцю Джастіну Біберу заборонили виступати у Китаї. Про це ‎повідомило міністерство культури країни.‎

Міністерство повідомило, що не вважає допустимим, аби у Китаї давали концерти виконавці "із ‎поганою поведінкою". ‎

‎"Джастін Бібер - обдарований співак, але крім того він - неоднозначний молодий іноземний ‎виконавець", - йдеться у заяві.‎

‎"Ми сподіваємося, що із тим, як Джастін Бібер дорослішатиме, він покращуватиме свої ‎слова і дії, і справді стане співаком, якого любить публіка", - заявило китайське міністерство.‎

Уже не вперше молодий канадець Бібер спричинює скандал у Азії. У 2014 році він засмутив ‎користувачів соцмереж, опублікувавши фото із своїх відвідин синтоїстського святилища ‎Ясукуні, до якого неоднозначно ставляться у Китаї й Південній Кореї.‎

Святилище вшановує загиблих японських військових, зокрема засуджених до смерті ‎Токійським трибуналом за воєнні злочини. У Китаї і Південній Кореї у святилищі вбачають ‎символ імперського минулого Японії.‎

Попри вибачення Бібера, китайські користувачі були в люті. Речник міністерства ‎закордонних справ Китаю тоді заявив, що сподівається, що співак залишив святилище "із ‎чітким розумінням японської історії вторгнень і мілітаризму".‎

У вересні у Бібера заплановані концерти у низці азійських країн у рамках світового туру - ‎зокрема, у Японії, Гонконгу, Філіппінах, Сінгапурі й Індонезії.‎