У Східному Єрусалимі спалахнули сутички

Копирайт изображения Reuters Image caption Червоний Півмісяць заявляє про поранення понад 60 палестинців

У Східному Єрусалимі і на західному березі Йордану спалахнули сутички між ізраїльськими ‎військовими і палестинцями.‎

Ізраїльські сили застосували водомети і сльозогінний газ по демонстрантах, які кидали ‎каміння у стіни Старого міста, заявили у поліції.

Водночас палестинська сторона заявляє, що ‎одного палестинця -17-річного юнака - застрелили у Східному Єрусалимі.‎

Напруга між ворогуючими сторонами зросла після того, як двоє озброєних арабських нападників минулої ‎п'ятниці застрелили двох ізраїльських поліцейських неподалік Храмової гори. Нападників убили після переслідування у священному для вірян місці.‎

Тоді ж ізраїльська сторона посилила заходи безпеки у Східному Єрусалимі - зокрема, на ‎вході до Храмової гори встановили металошукачі. Ізраїль назвав це необхідним заходом ‎після того, як зловмисникам вдалося занести зброю до священного місця. ‎

Крім того, патрулювати той район відрядили тисячі поліцейських, а усім палестинським ‎чоловікам молодше 50 років заборонили вхід до Старого міста.‎

Палестинські угруповання у відповідь закликали до протестів. ‎

Червоний Півмісяць заявляє, що внаслідок сутичок поранені більше 60 палестинців. 31 з них ‎забрали до лікарні.‎