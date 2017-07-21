У Східному Єрусалимі спалахнули сутички
У Східному Єрусалимі і на західному березі Йордану спалахнули сутички між ізраїльськими військовими і палестинцями.
Ізраїльські сили застосували водомети і сльозогінний газ по демонстрантах, які кидали каміння у стіни Старого міста, заявили у поліції.
Водночас палестинська сторона заявляє, що одного палестинця -17-річного юнака - застрелили у Східному Єрусалимі.
Напруга між ворогуючими сторонами зросла після того, як двоє озброєних арабських нападників минулої п'ятниці застрелили двох ізраїльських поліцейських неподалік Храмової гори. Нападників убили після переслідування у священному для вірян місці.
Тоді ж ізраїльська сторона посилила заходи безпеки у Східному Єрусалимі - зокрема, на вході до Храмової гори встановили металошукачі. Ізраїль назвав це необхідним заходом після того, як зловмисникам вдалося занести зброю до священного місця.
Крім того, патрулювати той район відрядили тисячі поліцейських, а усім палестинським чоловікам молодше 50 років заборонили вхід до Старого міста.
Палестинські угруповання у відповідь закликали до протестів.
Червоний Півмісяць заявляє, що внаслідок сутичок поранені більше 60 палестинців. 31 з них забрали до лікарні.