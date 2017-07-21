Китай проведе спільні навчання з Росією в Балтійському морі

Копирайт изображения AFP Image caption Китайські есмінці типу 052D мають на озброєнні крилаті ракети, протиповітряні ракети і торпеди

У Балтійське море прибули три китайські військові кораблі, які візьмуть участь у перших військових навчаннях Китаю і Росії в тому регіоні.

Китайський есмінець, фрегат і корабель-постачальник проведуть тижневі маневри з російським флотом біля узбережжя Калінінградської області, високо мілітаризованого російського анклаву.

Есмінець, який називається Hefei, належить до нового типу 052D, що озброєний великою кількістю ракет.

Росія надішле на маневри два нові корвети, деякі інші кораблі та військову авіацію. У межах навчань планують відпрацювати операції проти підводних човнів і кораблів, і координацію дій під час рятувальних операцій.

Китайсько-російські військові навчання проводяться щороку починаючи з 2012 року, але в Балтійському морі вони пройдуть уперше і за ними пильно спостерігатимуть у НАТО.

Західний альянс підсилив свої контингенти в Польщі та балтійських країнах Естонії, Латвії та Литві. НАТО звинувачує Росію в провокаційних військових маневрах у регіоні.

Всі три балтійські країни, які в минулому входили до СРСР, побоюються загрози з боку Росії внаслідок ролі країни в конфлікті на сході України.

Міністерство оборони Росії вважає, що найбільш інтенсивні маневри з Китаєм будуть з 25 по 27 липня, а російська буде оперативною мовою. Балтійський флот Росії базується в місті Балтійськ.

Есмінці типу 052D Китаю нашпиговані озброєннями, включно з крилатими ракетами, зенітно-ракетними комплексами і торпедами. Корабель Hefei почав служити в китайському флоті у грудні 2015 року.

Стаття в офіційній англомовній газеті Китаю стверджує, що спільні навчання "- це планові маневри, які проводяться раз на два роки і не спрямовані проти жодної третьої сторони чи поточної ситуації".

Мета - розробити китайсько-російське "всебічне стратегічне партнерство", сказано в статті.

"Використання Китаєм району Північного моря є законним і виправданим. НАТО, ймовірно, почувається загроженим перед обличчям спільних маневрів і, безумовно, бажає, щоб російсько-китайське співробітництво послабилось", - додає ця стаття з посиланням на неназваного "спостерігача".