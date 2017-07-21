Речник Трампа Шон Спайсер подав у відставку
Прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер подав у відставку. За повідомленнями, він це зробив на знак протесту проти службових перестановок у медійній команді американського президента.
За інформацією видання New York Times, пан Спайсер звільнився через незгоду із призначенням президентом Трампом нового керівника із комунікацій.
Фінансист із Волл-стріт Ентоні Скарамуччі частково перебрав на себе повноваження, які виконував Спайсер.
Офіційно про призначення поки не повідомлялося.
Спайсер із 2011 року був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також обійняв посаду головного спеціаліста з питань стратегії партії.
Шон Спайсер почав виконувати обов'язки прес-секретаря Білого дому 20 січня і набув скандальної репутації за час роботи через складні стосунки з журналістами.
Від початку червня Білий дім замість щоденних брифінгів на камеру став проводити в основному закриті брифінги, причому більшість із них вела заступниця Спайсера Сара Сандерс.
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Попередній директор з комунікацій Білого дому Майкл Дабкі пішов зі своєї посади наприкінці травня, через три місяці після призначення.
Американські ЗМІ писали, що в ході реформ, задуманих під керівництвом Дабкі, Шон Спайсер повинен був зберегти пост прес-секретаря президента, але рідше виступати перед журналістами.
Фінансист Ентоні Скарамуччі увійшов у штаб Трампа влітку 2016 року, він допомагав залучати кошти на передвиборну кампанію. Після перемоги Трампа Скарамуччі деякий час займав пост радника Трампа з питань взаємодії з бізнесом.
Прорахунки Спайсера
- Перебільшив розміри натовпу на інавгурації Трампа на першому брифінгу. Вийшовши до журналістів (з запізненням на годину), Спайсер гнівно вимовив: "Це була найбільша аудиторія, коли б то не було збиралася на інавгурацію! Крапка".
- Радниця Трампа Келліенн Конвей пізніше назвала це твердження "альтернативними фактами".
- Його зовнішній вигляд, особливо його костюми, за твердженням ЗМІ, не подобалися Трампу.
- Порівняв президента Сирії Башара Асада з Адольфом Гітлером, зауваживши при цьому, що лідер нацистської Німеччини під час Другої світової війни навіть не думав про застосування хімзброї (пізніше вибачився).
- Заступився за слово covfefe в твіті Трампа, заявивши, що у нього був прихований сенс.
- Не був запрошений до Парижа під час візиту Трампа.
- Радник Трампа Стів Беннон місяць назад пожартував, що брифінги проводяться рідше через зайву вагу Спайсера.