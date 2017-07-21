Речник Трампа Шон Спайсер подав у відставку

Копирайт изображения EPA Image caption Шон Спайсер був речником Білого Дому від часів приходу до влади Дональда Трампа

Прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер подав у відставку. За ‎повідомленнями, він це зробив на знак протесту проти службових перестановок у медійній ‎команді американського президента.‎

За інформацією видання New York Times, пан Спайсер звільнився через незгоду із ‎призначенням президентом Трампом нового керівника із комунікацій.

Фінансист із Волл-стріт ‎Ентоні Скарамуччі частково перебрав на себе повноваження, які виконував Спайсер.‎

Офіційно про призначення поки не повідомлялося.

Спайсер із 2011 року був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також обійняв посаду головного спеціаліста з питань стратегії партії.

Шон Спайсер почав виконувати обов'язки прес-секретаря Білого дому 20 січня і набув скандальної репутації за час роботи через складні стосунки з журналістами.

Від початку червня Білий дім замість щоденних брифінгів на камеру став проводити в основному закриті брифінги, причому більшість із них вела заступниця Спайсера Сара Сандерс.

Попередній директор з комунікацій Білого дому Майкл Дабкі пішов зі своєї посади наприкінці травня, через три місяці після призначення.

Американські ЗМІ писали, що в ході реформ, задуманих під керівництвом Дабкі, Шон Спайсер повинен був зберегти пост прес-секретаря президента, але рідше виступати перед журналістами.

Фінансист Ентоні Скарамуччі увійшов у штаб Трампа влітку 2016 року, він допомагав залучати кошти на передвиборну кампанію. Після перемоги Трампа Скарамуччі деякий час займав пост радника Трампа з питань взаємодії з бізнесом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Фінансист Скарамуччі допомагав Трампу збирати кошти на виборчу кампанію

Прорахунки Спайсера

Перебільшив розміри натовпу на інавгурації Трампа на першому брифінгу. Вийшовши до журналістів (з запізненням на годину), Спайсер гнівно вимовив: "Це була найбільша аудиторія, коли б то не було збиралася на інавгурацію! Крапка".

Радниця Трампа Келліенн Конвей пізніше назвала це твердження "альтернативними фактами".

Його зовнішній вигляд, особливо його костюми, за твердженням ЗМІ, не подобалися Трампу.

Порівняв президента Сирії Башара Асада з Адольфом Гітлером, зауваживши при цьому, що лідер нацистської Німеччини під час Другої світової війни навіть не думав про застосування хімзброї (пізніше вибачився).

Заступився за слово covfefe в твіті Трампа, заявивши, що у нього був прихований сенс.

Не був запрошений до Парижа під час візиту Трампа.

Радник Трампа Стів Беннон місяць назад пожартував, що брифінги проводяться рідше через зайву вагу Спайсера.

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