Ексгумація Сальвадора Далі: вуса лишилися "неушкодженими"
Вуса іспанського художника-сюрреаліста Сальвадора Далі лишилися непорушно у позиції "десять по десятій", заявив очільник команди, що проводить ексгумацію тіла митця.
"Це чудо", - сказав Нарцис Бардалет, який так само очолював операцію із бальзамування тіла Далі 28 років тому.
За словами пана Бардалета, волосся художника також лишилося неушкодженим часом.
Тіло Сальвадора Далі ексгумували зі склепу в музеї, присвяченому його життю.
"Коли я зняв шовкову хустинку, я був украй емоційний", - розповів пан Бардалет радіо RAC1.
"Я прагнув побачити його і був абсолютно шокований. Це було диво... його вуса виглядали точнісінько як десять по десятій, і його волосся було неушкодженим", - додав він.
Ексгумацію Сальвадора Далі проводять у рамках судового розгляду про його батьківство, на яке претендує жінка, яка називає себе його позашлюбною долькою.
Марія Пілар Абель Мартінес, що практикує ворожіння на картах таро, заявляє, що художник мав роман із її матір'ю Антонією за рік до того, як вона з'явилася на світ у 1956 році.
Якщо аналіз ДНК це підтвердить, жінка претендуватиме на частину спадщини художника, що перебуває у власності Іспанії.
Зразки ДНК зняли із зубів, кісток і нігтів Далі. Ця операція тривала упродовж чотирьох годин.
Результати аналізів мають стати відомі упродовж наступних кількох тижнів.
Заяви пані Мартінес здивували багатьох, включно із біографом Сальвадора Далі Ієном Ґібсоном, який заявив, що у художника аж ніяк не могло бути дітей.
"Далі завжди хвалився: "Я безплідний. Треба бути безплідним, щоб бути великим художником", - заявив його біограф.