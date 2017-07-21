Ексгумація Сальвадора Далі: вуса лишилися "неушкодженими"

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Десять по десятій" - саме в такій позиції залишилися вуса Сальвадора Далі через 28 років після його смерті

Вуса іспанського художника-сюрреаліста Сальвадора Далі лишилися непорушно у позиції ‎‎"десять по десятій", заявив очільник команди, що проводить ексгумацію тіла митця.‎

‎"Це чудо", - сказав Нарцис Бардалет, який так само очолював операцію із бальзамування тіла ‎Далі 28 років тому.

За словами пана Бардалета, волосся художника також лишилося ‎неушкодженим часом.‎

Тіло Сальвадора Далі ексгумували зі склепу в музеї, присвяченому його життю.‎

‎"Коли я зняв шовкову хустинку, я був украй емоційний", - розповів пан Бардалет радіо RAC1.‎

‎"Я прагнув побачити його і був абсолютно шокований. Це було диво... його вуса виглядали ‎точнісінько як десять по десятій, і його волосся було неушкодженим", - додав він.‎

Ексгумацію Сальвадора Далі проводять у рамках судового розгляду про його батьківство, на яке ‎претендує жінка, яка називає себе його позашлюбною долькою.‎

Копирайт изображения AFP/EPA Image caption Пані Мартінес (праворуч) заявляє, що у її матері Антонії і Сальвадора Далі був роман за рік до її народження

Марія Пілар Абель Мартінес, що практикує ворожіння на картах таро, заявляє, що художник мав ‎роман із її матір'ю Антонією за рік до того, як вона з'явилася на світ у 1956 році.

Якщо аналіз ‎ДНК це підтвердить, жінка претендуватиме на частину спадщини художника, що перебуває у ‎власності Іспанії.‎

Зразки ДНК зняли із зубів, кісток і нігтів Далі. Ця операція тривала упродовж чотирьох годин.‎

Результати аналізів мають стати відомі упродовж наступних кількох тижнів.‎

Заяви пані Мартінес здивували багатьох, включно із біографом Сальвадора Далі Ієном Ґібсоном, ‎який заявив, що у художника аж ніяк не могло бути дітей.

"Далі завжди хвалився: "Я безплідний. ‎Треба бути безплідним, щоб бути великим художником", - заявив його біограф.‎