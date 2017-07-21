МЗС протестує проти "активізації агресивних дій Росії на Донбасі"

Копирайт изображения AFP Image caption Архівне фото: гранатомет, серпень 2015 року

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти "активізації агресивних дій Росії на Донбасі" і закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

Заява МЗС оприлюднена по тому, як за три попередні дні на Донбасі загинули 11 українських військовослужбовців, а ескалація насильства супроводжувалася, як повідомляють, посиленими атаками та обстрілами із застосуванням танків, САУ, реактивної артилерії і мінометів.

Як сказано в заяві МЗС, особливу тривогу викликає пошкодження житлового будинку у місті Красногорівка (Донецька область) і напад у районі цього міста 20 липня російської диверсійної групи.

"Розцінюємо дії держави-агресора та підтримуваних нею бойовиків як свідомий зрив режиму "хлібного перемир'я", яке, за домовленістю в рамках Тристоронньої контактної групи, мало тривати з 24 червня по 31 серпня, - сказано в заяві МЗС, надісланій ЗМІ. - Лише за три дні 18-20 липня Україна втратила 11 військовослужбовців, поранення отримали 15 військовослужбовців і двоє цивільних".

Україна звинуватила Росію в невиконанні мінських угод і закликала міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити ескалацію насильства на Донбасі.

Тим часом інформаційне агентство бойовиків Донбасу - Донецька служба новин - повідомляє, що за минулу добу Збройні сили України порушили пежим перемир'я понад 40 разів.

У понеділок, за інформацією з Києва, які підтвердили в Москві, заплановані телефонні переговори президентів України, Росії, Франції і канцлерки Німеччини.

Це будуть перші переговори в "нормандському форматі" після інавгурації президента Франції Еммануеля Макрона.

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"Я вимагатиму негайного і справжнього припинення вогню вздовж усієї лінії фронту", - сказав у п'ятницю президент України Петро Порошенко.