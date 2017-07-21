Спецпредставник США Курт Волкер відвідає схід України - Держдеп
Спеціальний представник США щодо мирного врегулювання в Україні Курт Волкер 21 липня відбуває на схід України.
Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Державного департаменту.
Мета поїздки - "зустрітися з тими, хто постраждав від російської агресії, й обговорити значення безпеки для всіх українців", сказано в повідомленні.
24 липня спецпредставник США обговорить у Києві "шлях до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", після чого відбуде до Парижа обговорити мінський процес із французькими і німецькиими урядовцями і взяти участь у розмовах "нормандського формату".
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Пан Волкер, як сказано в повідомленні Держдепартаменту, далі відвідає Брюссель, де обговорить владнання конфлікту в Україні з офіційними представниками ЄС і НАТО.
26 липня спецпредставник США щодо України буде у відні, де обговорить роботу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі в штаб-квартирі організації, після чого вилетить до Лондона, де проведе консультації з британськими урядовцями щодо того, як досягти поступу в Україні.
Тижневе дипломатичне турне американського посланця припало на час, коли на сході України посилилися бойові дії, а міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити у зв'язку з цим тиск на Росію.
Наступного тижня заплановані перші після приходу до влади у Франції президента Макрона телефонні переговори лідерів держав "нормандськох четвірки".
Україна і Росія звинувачують одна одну в порушенні мінських домовленостей.
Українська влада привітала призначення Курта Волкера спецпредставником із врегулювання конфлікту в Україні, який НАТО і західні держави вважають результатом російської агресії, хоча Росія наполягає на тому, що не бере участі в збройному конфлікті на Донбасі.