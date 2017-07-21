Спецпредставник США Курт Волкер відвідає схід України - Держдеп

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уперше в новому статусі Курт Волкер прилетів до Києва 9 липня

Спеціальний представник США щодо мирного врегулювання в Україні Курт Волкер 21 липня відбуває на схід України.

Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Державного департаменту.

Мета поїздки - "зустрітися з тими, хто постраждав від російської агресії, й обговорити значення безпеки для всіх українців", сказано в повідомленні.

24 липня спецпредставник США обговорить у Києві "шлях до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", після чого відбуде до Парижа обговорити мінський процес із французькими і німецькиими урядовцями і взяти участь у розмовах "нормандського формату".

Пан Волкер, як сказано в повідомленні Держдепартаменту, далі відвідає Брюссель, де обговорить владнання конфлікту в Україні з офіційними представниками ЄС і НАТО.

26 липня спецпредставник США щодо України буде у відні, де обговорить роботу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі в штаб-квартирі організації, після чого вилетить до Лондона, де проведе консультації з британськими урядовцями щодо того, як досягти поступу в Україні.

Тижневе дипломатичне турне американського посланця припало на час, коли на сході України посилилися бойові дії, а міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити у зв'язку з цим тиск на Росію.

Наступного тижня заплановані перші після приходу до влади у Франції президента Макрона телефонні переговори лідерів держав "нормандськох четвірки".

Україна і Росія звинувачують одна одну в порушенні мінських домовленостей.

Українська влада привітала призначення Курта Волкера спецпредставником із врегулювання конфлікту в Україні, який НАТО і західні держави вважають результатом російської агресії, хоча Росія наполягає на тому, що не бере участі в збройному конфлікті на Донбасі.