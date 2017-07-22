На Донбасі загинув військовий, поранено 4 цивільних

Копирайт изображения Міноборони України

За минулу добу кількість обстрілів на Донбасі зменшилася, однак все одно не минулося без жертв - ЗСУ втратили одного бійця, ще двох було поранено. Поводомляється, що загиблий боєць підірвався на міні чи розтяжчі.

Крім того, як повідомляє прес-центр штабу АТО, внаслідок обстрілу зі сторони сепаратистів у Мар'їнці поранено чотирьох цивільних.

"Так близько 21 години, злочинці з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли будинки мирних жителів Мар'їнки. Внаслідок цього обстрілу 4 місцевих, серед яких двоє дітей - трирічна дівчинка і дев'ятирічний хлопець, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Стан усіх поранених, за оцінками лікарів, задовільний.

У самопроголошеній "ДНР" у порушеннях режиму тиші звинувачують українську армію. Там, зокрема, повідомляють про обстріли українськими військовими околиць Ясинуватої.