Трьох ізраїльтян зарізали на Західному березі ріки Йордан

Копирайт изображения Reuters Image caption Медики доправляють до лікарні жінку, яку поранили ножем

Троє ізраїльтян загинули внаслідок поранень ножем у поселенні Халаміш біля міста Рамалла на Західному березі ріки Йордан. В ізраїльській армії повідомляють, що нападника поранили і затримали.

Ще одна людина була поранена внаслідок цього нападу, однак вижила.

За даними військових, нападник - молодий палестинець.

Наразі його доправили до лікарні, але який його стан - невідомо.

Сутички

Копирайт изображения Reuters Image caption За даними Червоного Півмісяця, внаслідок останніх сутичок палестинців та ізраїльської армії поранені десятків людей. Також повідомляється про трьох загиблих палестинців

Ці напади сталися після того, як у Східному Єрусалимі і на західному березі Йордану спалахнули сутички між ізраїльськими ‎військовими і палестинцями.‎

Напруга між ворогуючими сторонами зросла після того, як двоє озброєних арабських нападників минулої ‎п'ятниці застрелили двох ізраїльських поліцейських неподалік Храмової гори, яка також є святинею для мусульман.

Нападників убили після переслідування у священному для вірян місці.‎

Тоді ж ізраїльська сторона посилила заходи безпеки у Східному Єрусалимі - зокрема, на ‎вході до Храмової гори встановили металошукачі. Ізраїль назвав це необхідним заходом ‎після того, як зловмисникам вдалося занести зброю до священного місця. ‎

Повідомляється, що внаслідок зіткнень загинуло троє палестинців, ще сотні були поранені.

Палестинський президент Махмуд Аббас заявив, що він припиняє будь-які контакти з Ізраїлем після встановлення металошукачів на Храмовій горі.