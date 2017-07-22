В аварії на Одещині загинула журналістка
Внаслідок ДТП на Одещині загинула спецкореспондент сайту "Страна.UA" Стася Рафал.
Медіа повідомляє, що мікроавтобус, у якому їхала журналістка, близько 4-ї години ранку врізався у вантажний автомобіль, що несподівано пригальмував на середній смузі траси.
Колега, яка їхала разом з загиблою, написала у Fecabook, що вони їхали відпочивати. Внаслідок зіткнення жінку разом з кріслом викинуло з салону.
Лікарі, які приїхали на місце аварії, констатували смерть журналістки.
Трагедія сталася біля села Троїцьке.
В останніх своїх статтях Стася Рафал писала про особистий досвід роботи продавцем в секонд-хенді, робила репортаж з таксі Uber, та матеріал про працевлаштування в країнах Європейського Союзу.